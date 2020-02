Projeto ‘Esa vai Interior’ terá palestra sobre crime cibernético em Costa Rica

Ilustração

A cidade de Costa Rica, localizada no leste de Mato Grosso do Sul, vai receber nesta terça-feira (18) mais uma edição do projeto ‘Esa vai Interior’, realizado gratuitamente pela Escola Superior da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS.

A palestra terá como tema ‘Crime Cibernético: teoria e aspectos práticos’ e será ministrada pelo Juiz de Direito Marcus Abreu de Magalhães.

O evento começa às 18h, no Tribunal do Júri do Fórum, localizado na Rua José Pereira da Silva, 554, no Centro de Costa Rica.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3342-4000 ou (67) 98111-0970. As vagas são limitadas.