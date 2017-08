Projeto Empreendendo objetiva formar jovens do terceiro ano de escolas públicas para o empreendedorismo

O objetivo central é formar jovens do terceiro ano de escolas públicas para o empreendedorismo. O Empreendendo, com o apoio do Rotary e Rotaract chegou em Campo Grande em 2014 trazendo muito mais que um projeto social forma sua terceira turma na capital. “Estamos trazendo nomes como Mario Yamasaki, árbitro do UFC e Helio Arakaki, escritor e mestre em karatê para falar sobre Liderança Samurai” explica o fundador do projeto Alexandre Souza, eleito pela revista Venda Mais, um dos melhores treinadores de gestão e vendas do Brasil.

Os formandos que venderem mais convites para o evento, serão presenteados com uma viagem a São Paulo para conhecer a sede de grandes empresas como Buscapé Company. Além disso, no decorrer da formação, os alunos ganham cursos de profissionalizantes, de idiomas e até bolsa universidade, O fundador Alexandre Souza, empresário, professor no MBA e Mentor no Sebrae conta que este ano serão formados 25 jovens. “ Fornecemos conceitos e ferramentas para o aluno montar um negócio tradicional ou online, além de eliminar crenças limitantes e fortalecer crenças possibilitadoras”, explica ele.

Alguns alunos que passaram pelo projeto já estão com negócios na área de móveis, alimentação, além de vários que conquistaram vagas em universidades federais, estaduais e particulares. A formatura acontecerá no próximo dia 24 de agosto na Igreja Primeira Essência, são convidados os jovens e seus familiares além dos patrocinadores e apoiadores do projeto. O valor arrecado do evento será revertido para o custeio da viagem da dupla vencedora.

Para ajudar essa turma, o ingresso custa apenas 25 reais. A compra pode acontecer pelo site: www.mmaemvendas.com/its-time ou entrar em contato pelo whats 67 9 9286-6495 (Janaína) | 43 9 9977-0565 (Alexandre) que podem direcionar aos alunos.

