Projeto do Ministério Público arrecada materiais escolares no Município de Nioaque

Da Redação, com informações do MPMS

A entrega dos materiais arrecadados será na quarta-feira - Divulgação

A falta de livros, cadernos e outros itens escolares pode afetar o estudo e a autoestima do aluno, acarretando desinteresse nas atividades, faltas às aulas e, até mesmo, a desistência. Pensando em incentivar os estudantes e diminuir a defasagem escolar, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da Promotora de Justiça Mariana Sleiman Gomes, lançou no Município de Nioaque o Projeto “Doação de Materiais Escolares”.

A Promotora de Justiça explica que o projeto surgiu após participar da Campanha “Compartilhe o Natal” que, com a adesão da população, arrecadou mais do que o dobro da meta de brinquedos, o que a deixou comovida e impressionou toda a sociedade. Além disso, a iniciativa foi motivada pelo fato de o Município de Nioaque não fornecer material escolar aos alunos, somente os uniformes.

Mariana Sleiman Gomes conta que o que mais chamou a sua atenção foi a doação feita por um pai de família que, na sua infância, passou por situação idêntica a dessas crianças. “Quando ele era criança, era de uma família muito humilde. Ia para a escola somente com um caderno. Ao ver os colegas com mochilas e com vários materiais escolares, ele sonhava em ter também e sofria com a situação. Hoje, como pai de família e com uma situação financeira estabilizada, ele fez a maior doação para o nosso projeto”, afirma.

Por fim, a Promotora explica que, apesar de o Projeto estar contando com a adesão de muitos voluntários, ainda faltam estojos e cola branca para atender os alunos. Sendo assim, caso algum cidadão queira participar e prestar a sua colaboração, basta entrar em contato pelo telefone 3236-1679.

A entrega dos materiais será realizada na próxima quarta-feira (12/2), no Santuário Santa Rita de Cássia, o que será motivo de alegria para muitos pais e estudantes.