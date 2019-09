Projeto desenvolvido em EMEI da Reme valoriza cultura do Estado

Com a proposta de marcar os 120 anos de Campo Grande, comemorados em agosto e os 42 anos da criação de Mato Grosso do Sul, festejados no próximo dia 11 de outubro, a equipe da EMEI “Alba Lúcia Spengler” desenvolveu com os 270 alunos da unidade, o projeto “Conhecendo Meu Mato Grosso do Sul” que de forma lúdica, apresentou às crianças, as influências culturais, os marcos históricos e os costumes da população sul-mato-grossense.

Para mostrar a comunidade escolar os resultados do trabalho, a equipe da escola realizou, nesta sexta-feira (27), uma exposição com os trabalhos produzidos pelos alunos, que também apresentaram números musicais e de dança.

Presente ao evento, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, falou sobre a importância da participação dos pais no dia a dia dos filhos na escola. “Quero agradecer a todos vocês por incentivarem seus filhos nas atividades que eles desenvolvem e também pelas sugestões que recebemos, pois dessa forma vamos aprimorando nosso trabalho para atender a comunidade escolar cada vez melhor”, afirmou.

A diretora Rosilei Nantes Muniz frisou que o projeto foi fundamental para o aprendizado das crianças. “Contei com o empenho da comunidade, que é muito presente em nossas ações e da equipe da EMEI. Era nosso sonho realizar um projeto tão grandioso, que foi publicado, inclusive em uma revista para o conhecimento de toda comunidade escolar”, afirmou.

A dona de casa Fernanda Caroline Alencar do Espírito Santo, mãe da pequena Lavínia, de dois anos, elogiou a iniciativa da equipe em criar um projeto que possibilitou os alunos a aprenderem sobre a cultura regional de forma lúdica. “Estava tudo lindo. Adoro essas exposições porque mostra o talento de nossos filhos e a gente vê que eles não estão aqui só para brincar. Não tenho o que reclamar do atendimento”, pontuou.

O projeto será executado até novembro, buscando destacar a importância da valorização e apreciação da cultura regional, mostrando aos alunos a importância de resgatar e conhecer nossas raízes, passando às futuras gerações, as matrizes culturais que compõe a cultura do Estado.

Outro ponto de destaque do projeto foi o trabalho desenvolvido sobre a cidade de Campo Grande e que possibilitou aos alunos, conhecerem os parques, avenidas, museus e o modo de vida da população.

Dinâmica

As crianças se organizam em quatro grupos de pesquisa que, além de facilitar o aprendizado pedagógico, contribuiu com a socialização dos alunos. Os grupos trabalharam os temas cerrado, pantanal, heranças culturais sul-mato-grossenses e artistas do Estado.