Projeto de renegociação de dívidas da Emha será votado amanhã na Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Projeto na sessão ordinária desta terça-feira (9).

Em turno único de discussão e votação será votado em Plenário o Projeto de Lei Complementar n° 524/17, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o Programa “Viver Bem Morena”, que visa a renegociação de dívidas junto à Agência Municipal de Habitação no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.

A sessão contará também com a participação de dois convidados que usarão a Tribuna para falar da reestruturação do PT do B (Partido Trabalhista do Brasil), que passará a se chamar “Avante”. A convite do vereador Pastor Jeremias Flores discursarão em Plenário o presidente regional do PT do B, Morivaldo Firmino de Oliveira e o presidente municipal do PT do B, Vinícius Leite Campos.

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (9) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.

