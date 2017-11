Projeto de reforma tributária nos EUA é adiado para amanhã

Os líderes do partido Republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decidiram adiar a esperada apresentação do projeto de reforma tributária para amanhã, segundo comunicado divulgado ontem à noite pelo presidente do Comitê de Meios e Recursos da Casa, Kevin Brady, autor do projeto.

"Os membros do comitê se encontraram na noite de terça-feira para discutir o trabalho que estamos fazendo sobre a reforma tributária. Em consulta com o presidente Donald Trump e nossas lideranças, decidimos divulgar o projeto de lei na quinta-feira. Estamos satisfeitos com o progresso que estamos fazendo e permanecemos dentro do prazo para agir e aprovar o projeto a partir da semana que vem", informou a nota de Brady.

O projeto estava programado para ser divulgado nesta quarta-feira, no entanto, líderes do partido Republicano ainda não chegaram a um consenso sobre temas fundamentais, de acordo com informações do site Político e Washington Post.

Rumores sobre um possível adiamento começaram a surgir na noite de ontem. Segundo a imprensa norte-americana, os problemas centrais se concentram em questões sobre como pagar pela proposta de corte de US$ 5,5 trilhões em impostos.