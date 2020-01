Projeto de melhoria no transporte resulta em troca de empresa na linha Ladário – Corumbá

A Andorinha utilizará na linha quatro ônibus de característica urbana, com 41 assentos - Foto: Divulgação

O reordenamento do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros iniciado pelo Governo do Estado já tem um primeiro impacto concreto, com a substituição da empresa que faz a linha 061, Ladário-Corumbá. A Viação Andorinha assumirá o serviço a partir do dia 1º de fevereiro, em substituição à Viação Canarinho.

Equipe técnica da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) está em Ladário desde a quarta-feira (29), promovendo a transição em conjunto com as duas empresas. A Andorinha utilizará na linha quatro ônibus de característica urbana, com 41 assentos (sendo que a capacidade total é de 78 pessoas, porque esse tipo de linha permite viajar em pé). Os veículos, com cinco anos de fabricação, modernizam a estrutura disponível aos usuários, que tinham as más condições dos antigos ônibus como uma das principais reclamações.

A substituição promovida pela Agência Reguladora faz parte das ações que caminham em paralelo à elaboração do Plano Diretor de Transporte Coletivo (PDTC), projeto do Governo Estadual, coordenado em conjunto entre a Agepan e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). A finalização do Plano e a consequente licitação geral das linhas deverá acontecer até outubro de 2022. Até lá, conforme acordo firmado pelo Governo com o Ministério Público Estadual, a Agência tem o compromisso de analisar individualmente o desempenho de cada operadora e definir pela emissão ou não da chamada Autorização Precária.

O prazo para as empresas requererem a Autorização temporária venceu no fim de dezembro, e a Viação Canarinho demonstrou não ter condições de manter as operações na linha, optando por não requerer a permanência. O Plano de Melhorias determinado pela Agepan e que também teria participação da Prefeitura não avançou, e a Agência definiu pela troca de operadora.

“O Estado está respondendo a uma antiga demanda dos usuários dessa linha. O Governo, como Poder Concedente, e a Agência Reguladora, querem assegurar um modelo definitivo de qualidade, mas também a melhoria imediata no serviço atual. Por isso a decisão de alteração como essa e a elaboração do Plano Diretor”, diz o diretor-presidente da Agepan, Youssif Domingos.

O prefeito Iranil Soares recebeu a equipe técnica da Agepan para conhecer detalhes da transição e da nova operação. Ele também anunciou que a reconformação das ruas de terra que servem à linha na área urbana de Ladário está sendo concluída. As correções eram um compromisso do Município com a Agepan para garantir a trafegabilidade que era dificultada em muitos trechos.

O prefeito lembrou que a melhoria do transporte, com a possível substituição da prestadora de serviço, atende uma das três demandas apresentadas por Ladário ao governador Reinaldo Azambuja na ação Governo Presente, assim como o pedido de pavimentação da linha de ônibus. “Queremos agradecer ao Governo do Estado pela presteza. Tínhamos pedido um estudo de viabilidade para ver se era possível trocar ou colocar mais uma empresa. E as ações tomadas pelo Governo e os estudos técnicos da Agepan trouxeram o resultado que temos aqui hoje”.

Inicialmente, o esquema operacional da linha, como horários, trajeto e pontos de embarque, será mantido. Futuramente, os estudos iniciados pela Agepan que apontam necessidade de ajustes poderão definir mudanças para garantir a qualidade da operação.