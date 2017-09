Projeto de lei que cria banco de empregos para jovens da Capital

Objetivo é fomentar a inserção de jovens no mercado de trabalho / Divulgação

O Vereador Delegado Wellington (PSDB) apresentou o Projeto de Lei nº 8.531/17, que cria o banco de empregos para juventude de Campo Grande. O projeto, que foi elaborado juntamente com o vereador João César Mattogrosso (PSDB), prevê a qualificação dos jovens para o mercado de trabalho e também aborda a temática da inclusão social.

Segundo o projeto, o objetivo é fomentar a inserção e escolarização de jovens no mercado de trabalho. O projeto prevê ainda a capacitação e incorporação desses jovens participantes do programa, nas mais diversas áreas laborais.

"Esse programa tem como objetivo também o estímulo ao desenvolvimento econômico e fortalece a participação da sociedade no processo de formulação de políticas a ações de geração de trabalho e renda. Os jovens, que já apresentavam uma inserção mais difícil e vulnerável no mercado de trabalho, passam a sofrer com mais intensidade os constrangimentos impostos por este contexto.

A exclusão social dos jovens sob a forma do desemprego e precariedade das condições de trabalho tem efeitos perniciosos sobre a vida futura dos indivíduos, tendo reflexos não somente em sua vida profissional, mas também psicológica e social", explica o parlamentar.

Ainda de acordo com a justificativa do projeto apresentado pelo vereador Delegado Wellington, Campo Grande vive hoje um momento de grandes crises. No atual cenário de altas taxas de desemprego, precarização das relações de trabalho, exclusão social e redução paulatina da renda média da população impõe restrições distintas aos diferentes grupos populacionais. Além disso, um panorama de desemprego e baixa empregabilidade dos jovens têm contribuído para o aumento da violência, da prostituição e do consumo e dependência de drogas entre os jovens, gerando um nível de vulnerabilidade social que ameaça a estabilidade social e o progresso, econômico.

"Um dos grandes obstáculos à inserção dos jovens no mercado de trabalho, além das características recessivas do ambiente atual e da sua baixa qualificação, é a exigência de experiência de trabalho. Como o investimento empresarial em educação e capacitação profissional é bastante reduzido, e ainda é exigida experiência de trabalho sem que sejam oferecidas oportunidades para tanto, o quadro só piora. Assim, faz-se necessário que o Poder Público busque e promova alternativas para propiciar aos jovens iniciantes e com baixa renda familiar, uma preparação de qualidade para adquirir os conhecimentos necessários para iniciar uma carreira profissional profícua e de sucesso", explica o parlamentar.

Programa - De acordo com o projeto apresentado pelo parlamentar o programa Banco de Empregos para a Juventude teria as seguintes vertentes:

- Qualificação dos estudantes para o mercado de trabalho e inclusão social;

- Criação de postos de trabalhos formais para desempregados ou subempregados ou prepará-los para o mercado de trabalho e ocupações alternativas, geradoras de renda;

- Possibilitar a preservação dos empregos em momentos de retração da atividade econômica;

- Estimular a produtividade do trabalho por meio do aumento da duração do vínculo empregatício;

- Incrementar a participação da sociedade no processo de formulação de políticas e ações de geração de trabalho e de renda no Município.

