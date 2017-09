Projeto de Lei prevê instalação de parklets em Campo Grande

Aprovado em regime de urgência no plenário da Câmara Municipal na 48ª Sessão Ordinária, realizada na última quinta-feira (31.8), o Projeto de Lei nº 8.637/17, de autoria dos vereadores Gilmar da Cruz (PRB) e João César Mattogrosso (PSDB), que propõe a instalação de parklets no município de Campo Grande é defendido pelos vereadores por beneficiar o comércio local e desenvolver a urbanização da Capital, assim como outras regiões no Brasil já aderiram, tais como: Belo Horizonte, Canoas, Caxias do Sul, Goiânia e São Paulo. Além disso, não apresenta custos ao erário, cabendo a pessoa jurídica suportar todas as despesas.

Parklets é a denominação de ampliações do passeio público por tempo determinado, realizadas por meio de implantação de mobiliário urbano em plataformas, a fim de criar espaços de recreação e convívio em áreas contíguas às calçadas, antes ocupadas pelo leito carroçável da via pública, conforme dispõe o texto do projeto. A proposta enfatiza que por se tratar de um equipamento de caráter público, o parklet, bem como os elementos nele instalados, serão plenamente acessíveis à população, vedada em qualquer hipótese a utilização exclusiva por seu permissionário ou outros interessados.

O projeto elenca ainda as condições para fazer a instalação, apontando detalhadamente as dimensões e regras. Além disso, apresenta os pontos em que os parklets poderão ser instalados, sendo eles: R. Amazonas (entre a R.13 de Maio e a R. Rio Grande do Sul), Av. Primeiro de Maio (entre a Av. Eduardo Elias Zahran e a Av. Rodolfo José Pinho), R. Euclides da Cunha (entre a R. Rio Grande do Sul e a Av. Ceará), R. Antônio Maria Coelho (entre a R. Rio Grande do Sul e a Av. Ceará),R. Rodolfo José Pinho ( entre a Av. Eduardo Elias Zahran e a R. Coronel Manoel Cecílio), R.da Divisão (entre a Av. Graça Aranha e a R. Gal Gentil Marcondes), R. 15 de Novembro (entre a R. 13 de Maio e a R. Rio Grande do Sul), R. Barão do Rio Branco (entre a R. 13 de Maio e a R. 25 de Dezembro), R. Marechal Cândido Mariano Rondon (entre a R. 13 de Maio e a R. Doutor Arthur Jorge), R. 7 de Setembro (entre a R. 13 de Maio e a R. Rio Grande do Sul), R.Doutor Arthur Jorge (entre a R. Dom Aquino e a Av. Rachid Neder). O executivo municipal também poderá definir outros pontos.

A proposta segue para sanção do prefeito.

