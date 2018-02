Projeto de Lei estabelece espaço coberto e reservado para embarque e desembarque de pacientes

- Divulgação

Nesta quinta–feira (22) em sessão plenária foi aprovado Projeto de Lei do vereador Dr Loester Nunes de Oliveira (MDB) que institui o código de obras do município de Campo Grande/MS e dá outras providências, com 26 votos a favor e 3 contrários. Pela proposta, fica estabelecida que os hospitais, prontos socorros e demais instituições congêneres de atendimento a saúde públicas e privadas, com área superior a 200m (Duzentos metros quadrados), com ou sem internação, deverão possuir um espaço reservado e coberto, para embarque e desembarque de pacientes.

As instituições já existentes terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para as devidas adequações, de acordo com a regulamentação do poder público municipal. “O Projeto visa proteger os cidadãos em relação às intempéries do tempo, quando da sua ida em busca de um atendimento ou internação o mesmo já esta em tratamento e seu organismo um tanto debilitado, então necessita desse espaço coberto para se proteger de uma provável chuva ou sol muito quente.” Justifica Dr Loester. O Projeto segue agora para a aprovação ou veto do executivo.