Projeto de hortas comunitárias melhora renda, alimentação e ocupação de espaços vazios

Campo Grande (MS) – Transformar vazios urbanos em fonte de alimento, renda e aprendizagem. Esse é o objeto do projeto Agricultura Urbana, lançado nesta segunda-feira (21) pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo prefeito Marquinhos Trad, na Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattass Filho, no bairro Nova Campo Grande. Campo Grande possui 80 hortas comunitárias. A intenção é de, em pouco mais de um ano, mais do que dobrar esse número.

Governo do Estado e Prefeitura assinaram um Termo de Cooperação para implementar o programa nas escolas públicas da Capital, em instituições que atuam no campo social, em comunidades em situação de risco alimentar e associações comunitárias.