Projeto de Eficiência Energética no Paço e Procon vai gerar economia de 190,68 Mwh/ano

A implantação de um Projeto de Eficiência Energética, em parceria com a concessionária de energia elétrica Energisa, no Paço Municipal de Campo Grande e no Procon Municipal vai gerar economia de 190,68Mwh/ano.

O contrato foi assinado nesta sexta-feira (4) pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e pelo diretor-presidente da Energisa Marcelo Vinhaes.

O prefeito Marquinhos Trad falou da importância da parceria, e como a economia gerada pode ser usada em outras áreas.

“A administração pública tem de ter compromisso com eficiência e economia, quando temos métodos para reduzir custos com energia em prédios públicos sobra para investir em equipamentos públicos como unidades de saúde e escolas”, disse o prefeito.

Já o diretor-presidente da Energisa Marcelo Vinhaes explicou o compromisso que a empresa tem de investir em prol da sociedade.

“Temos a preocupação em investir esse recurso em algo que traga beneficio para a sociedade, então direcionamos esses recursos para instituições públicas, prédios públicos, espaços públicos, como as principais avenidas de diversos municípios. Temos focado nisso. E a sociedade percebe como um real beneficio para ela”, afirmou.

A presidente do Concen, Rosimeire Costa, ressaltou que o recurso da eficiência energética (Lei n° 10.295) tem justamente a finalidade em ser aplicado de forma que o contribuinte possa usufruir.

“Quanto menos o poder público pagar em energia elétrica, mais vai poder investir em outras frentes e esse recurso volta ao cidadão. De várias formas isso se reverte à Economia local”.

O investimento é de R$ 418.953,07 para ações no Paço Municipal e R$ 137.959,41 para o Procon. Será feita eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de geladeira, freezer e frigobar por equipamentos com Selo Procel de Economia de Energia.

Ao todo serão trocadas 341 lâmpadas no Paço Municipal, 76 aparelhos de ar condicionados por ar split Inverter e 16 geladeiras/freezer com Selo Procel. Já no Procon Municipal serão trocadas 100 lâmpadas, 21 aparelhos de ar condicionados por ar split Inverter e 3 geladeiras com Selo Procel.