Projeto de Acessibilidade da Biblioteca Isaias Paim vai a escolas de Aquidauana

Campo Grande (MS) – Quatro escolas e uma Associação de Pais e Mestres do município de Aquidauana vão receber o projeto de acessibilidade da Biblioteca Estadual Isaias Paim nesta segunda-feira (18.9). O projeto consiste em exibir filmes nacionais com audiodescrição e legendas descritivas em escolas e instituições filantrópicas.

Alunos das escolas estaduais Cândido Mariano, Coronel José Alves Ribeiro, Felipe Orro, Dóris Mendes Trindade e integrantes da Associação de Pais e Mestres da EE Dóris Mendes Trindade, de Aquidauana, vão participar de sessões de cinema com recursos de acessibilidade.

O pedido partiu da Fundação de Cultura de Aquidauana: “Temos grande interesse que esse projeto venha nos contemplar, pois, nosso objetivo é proporcionar aos aquidauanenses acesso gratuito aos produtos culturais”.

A audiodescrição permite aos deficientes visuais o recebimento da informação contida na imagem, possibilitando o entendimento de toda a obra, seguindo a trama e captando a subjetividade da narrativa. Assim como na legenda descritiva, que possibilita aos deficientes auditivos, por meio das imagens e legendas descritivas, o acesso à captação da narrativa com êxito.

O projeto colabora também para cumprir uma obrigatoriedade prevista na Lei nº 13.006, que acrescenta às Diretrizes e Bases da Educação Nacional a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. Por meio de parcerias com as instituições a Biblioteca terá meios de atingir o objetivo de garantir acessibilidade e também constituir componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica.

“É importante que façamos esse intercâmbio com relação à educação, já que lidamos no âmbito escolar com alunos que precisam destes recursos acessíveis, assim possibilitando a igualdade e informação para todos”, avalia a coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crizanto.

Caso as escolas do seu município queiram fazer parceria com a Biblioteca para participar do projeto e receber exibições de filmes com acessibilidade, basta agendar as sessões entrando em contato com a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, pelos telefones (67) 3316-9175 ou (67) 3316-9161.

Karina Lima com Márcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação

