Projeto da Uems recebe prêmio nacional de Desenvolvimento Sustentável

Dourados (MS) – No dia 25 de outubro, os professores Aguinaldo Lenine Alves e Alberny Alves Ferreira, acompanhados da acadêmica, Bárbara Pinto do Nascimento, do 3º ano de Engenharia Ambiental, participaram da cerimônia de premiação da 9ª edição do Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável, em São Paulo. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) ficou entre as cinco ganhadoras, de 2016, com o projeto “Estudo das Propriedades Mecânicas de Pavers de Concreto Obtidos Através da Introdução de Resíduos Plásticos Oriundos da Indústria de Embalagens”.

O trabalho da Uems foi vencedor juntamente com pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) – que ficou com o primeiro lugar -; Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Cada trabalho recebeu R$ 60 mil – o autor ou grupo, o orientador e a universidade ganham R$ 20 mil cada.

O trabalho foi produzido no Centro de Tecnologias de Materiais (Cepemat), da Uems em Dourados, com a participação dos professores Dalton Pedroso de Queiroz, Rony Gonçalves de Oliveira e Antônio Aparecido Zanfolim. Em parceria com a Inflex – Indústria e Comércio de Embalagens, onde os pesquisadores utilizaram os resíduos plásticos que ficavam no pátio da empresa e os adicionaram ao concreto, para confecção de lajotas para calçadas.

“O material ficou bom e inclusive recomendamos para uso de passeios públicos de pedestre e ciclistas com qualidade como os feitos comercialmente. Percebemos que estas grandes empresas não estão preocupadas com a produção de artigos científicos naquela área, que são importantes, eles querem resultados com qualidade”, destacou Aguinaldo Lenine.

Para Alberny Ferreira o prêmio destaca a Universidade em âmbito nacional. “Por isso tem uma importância muito grande, pois apesar de a Uems ser jovem e ter produção pequena de pesquisas, conseguimos estar ao lado da USP e outras universidades neste prêmio”.

A equipe de pesquisadores ganhou o Prêmio Odebrecht também em 2012 e foi selecionada para a final do prêmio Santander Ciência e Inovação em 2015.

Sobre o Prêmio

O evento contou com uma palestra de Georg Kell, fundador do Pacto Global das Nações Unidas (UN Global Compact), a maior iniciativa mundial de sustentabilidade corporativa voluntária. A 9ª edição do Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável contou com 261 trabalhos inscritos por alunos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Com o objetivo de reconhecer e incentivar os jovens universitários a pensarem em uma perspectiva sustentável, a premiação busca estimular a geração de conhecimento e difundi-lo junto à sociedade e à comunidade acadêmica.

Texto e fotos: Eduarda Rosa – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Uems)