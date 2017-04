Projeto da Uems de Português para Estrangeiros recebe visita de professora da UnB

Campo Grande (MS) – A professora doutora Lúcia Maria de Assunção Barbosa, da Universidade de Brasília (UnB) esteve em Campo Grande para conhecer o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros (Neppe/Uems) que terá como proposta a utilização do ensino da língua portuguesa como forma de acolhimento para imigrantes e refugiados em Campo Grande.

O Neppe é um projeto originário da UnB e essa é a primeira vez que será executado em outra Universidade. “Essa parceria com a Uems, na implantação do Neppe aqui em Mato Grosso do Sul é muito importante para nós. É o crescimento de um projeto que vem alcançando resultados”, afirmou Lúcia Maria.

Na UnB, mais de setecentos estrangeiros são atendidos por ano pelo Núcleo. Segundo a professora doutora, grande parte desses estrangeiros estão ligados à diplomacia, mas a grande força do projeto está no acolhimento dos estrangeiros. “Nós temos três níveis de acolhimento desse estrangeiro e agora vamos oferecer um curso específico para mulheres estrangeiras”, contou.

Na Uems, o Neppe está vinculado ao Celmi – Centro de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação, Linguagem, Memória e Identidade, coordenado pela professora Léia Teixeira Lacerda. Com proposta de parceria com a Superintendência de Direitos Humanos da Sedhast, o Neppe deve abrir sua primeira turma no mês de maio. “A parceria do Neppe na Uems e, em especial para Campo Grande, favorecerá o desenvolvimento de ações voltadas a experiências de aprendizagem de língua portuguesa como língua de acolhimento por imigrantes e refugiados, na cidade de Campo Grande. O Núcleo pretende expandir essas ações para o atendimento de outros grupos minoritários que precisam aprender a língua portuguesa para integração social”, ressaltou o professor doutor João Fábio Sanches Silva.

Outras informações sobre o Neppe ou diretamente com o professor João Fábio, pelo endereço [email protected].

Texto e foto: Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto capa: Chico Ribeiro

