Projeto da Uems de Aquidauana conscientiza população sobre o abandono de animais

Campo Grande (MS) – Um projeto de alunos e professores do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está conscientizando a população de Aquidauana sobre o não abandono de animais.

O projeto, orientado pelo professor doutor Tiago Junior Pasquetti, do curso de Zootecnia, está percorrendo bairros de Aquidauana para a distribuição de folder, conscientização da população e levantamento de dados, através da aplicação de um questionário. O objetivo é estimar o número de animais (gatos, cães, equinos, pássaros, etc.) que as pessoas possuem, dentre outras informações relevantes para o projeto. “A ideia do projeto começou em 2015, a partir da observação de um grande número de cães, gatos e equinos nas ruas da cidade. Os animais soltos nas ruas estão mais susceptíveis à contaminação, proliferando de forma mais rápida as doenças. Por isso, pretendemos conduzir este projeto, educando a população para que não abandonem os animais e conscientizando-os quanto à Guarda Responsável”, explica do professor Tiago.

Ainda segundo ele, o termo “Guarda Responsável” é utilizado para definir “os valores que seres humanos devem assumir com relação aos animais, o que implica em um indivíduo tomar para si o cuidado ou a responsabilidade dos animais que optou por levar para sua residência”. Tiago pontua ainda que de acordo com o artigo 32, da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, “quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: está sujeito à pena de detenção, de três meses a um ano, e multa”.

De acordo com os registros do Laboratório de Entomologia de Aquidauana, desde o mês de fevereiro até agosto de 2017, foram sacrificados 430 cães positivos para Leishmaniose no município. “Nós, professores do ensino superior, tanto da Uems como de outras instituições, além de passarmos aos acadêmicos o conhecimento técnico de nossas determinadas áreas de conhecimento, neste caso a Zootecnia (Produção animal), nos sentimos também na obrigação de contribuirmos de outra forma para com a comunidade, conduzindo projetos que visem melhor qualidade de vida aos cidadãos de uma forma geral. Não podemos nos permitir viver em uma sociedade onde animais são abandonados nas ruas, alimentando-se de lixo. Temos que começar a mudar nosso pensamento e o das pessoas que nos cercam. O resultado, nós sabemos, é em longo prazo, mas alguém precisa dar o primeiro passo”, finaliza o professor.

O projeto está sendo realizado em parceria com a prefeitura municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Vigilância Sanitária, e com o Laboratório Regional de Entomologia e Controle de Vetores.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro