PPP do esgoto garantirá R$ 3,8 bilhões de investimentos e menor tarifa

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul universalizará o esgotamento sanitário em dez anos nos 68 municípios atendidos pela Sanesul (98% de cobertura), com a garantia de um investimento de R$ 3,8 bilhões e uma tarifa sem custo adicional para os usuários desse serviço. Este é um dos pontos relevantes do projeto de Parceria Público-Privado (PPP) apresentado nesta sexta-feira (31-01), na Capital, durante audiência publicada promovida pelo Governo do Estado.

Ainda neste semestre a Sanesul realiza a licitação internacional da concessão administrativa do serviço de esgotamento sanitário, pelo prazo de 30 anos, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), com previsão de assinatura do contrato até o fim do ano. O investimento estimado contempla R$ 1 bilhão em obras de expansão e modernização da rede e R$ 2,8 bilhões na operação e manutenção do sistema, beneficiando 1,7 milhão de habitantes.

