Projeto da Agepen que transforma pneus em parques beneficiou mais de 500 crianças este ano

Com quatro meses de existência, o projeto Arte com Pneus, desenvolvido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) garantiu a instalação de parques de diversão em três Centros de Educação Infantil (Ceinfs) da Capital, beneficiando diretamente mais de 500 crianças atendidas.

O mais recente foi o Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic) Rafaela Abrão, do bairro Aero Rancho V, com a entrega nessa quinta-feira (14) dos brinquedos confeccionados por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. O local, onde antes havia mato e apenas um escorregador para as crianças, agora representa certeza de momentos de diversão com balanços, centopeias, carrinhos, entre outros, tudo feito com pneus que seriam descartados e poderiam poluir o meio ambiente.

Idealizado pelo agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira e pelo professor da Rede Municipal de Ensino Felipe Augusto da Costa Souza, o projeto Arte com Pneus chegou ao Ceinf Rafaela Abrão que atende 165 crianças. A realização contou com o apoio da Associação de Pais e Mestres (APM), que contribuiu com a doação de tintas e alguns materiais para a confecção .

Lançado em agosto deste ano, o projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e já atendeu também Ceinfs dos bairros Parque Lageado e Novo Minas Gerais. A intenção, conforme a titular da Semed, Elza Fernandes Ortelhado, é que tenha continuidade ano que vem. “É uma parceria que está dando certo e pretendemos colher muitos frutos em 2018”, declarou.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destacou que o Arte com Pneus tem como objetivo trabalhar a ressocialização de detentos ao mesmo tempo em que ajuda diretamente à sociedade, seja contribuindo para a educação de crianças, seja ajudando na questão ambiental e de saúde, já que dá aproveitamento a pneus descartados que poderiam sujar o meio ambiente e servir de criadouro de mosquitos, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, que fez questão de conhecer pessoalmente o parque instalado no local e a iniciativa que se destaca pela amplitude social. “Só o amor e a educação pode formar cidadãos de bem”, disse, em referência às crianças e aos detentos.

A instalação do parque também foi comemorada pelos pais dos alunos, que participaram da inauguração do espaço. “Estávamos na expectativa. Será muito bom para os nossos filhos. O meu está encantado. É uma verdadeira demonstração de amor e carinho de todos os envolvidos, e isso com certeza ajuda a aproximar a segurança pública da sociedade”, agradeceu a cabeleireira, Andréia Mirian da Silva, mãe de um aluno de três anos.

Na opinião da diretora do Ceinf, Elizângela Melo da Silva, o novo parque representa mais uma opção para as crianças brincarem. “Na educação infantil o brincar tem um papel fundamental, pois é através do lúdico, que elas aprendem melhor, e ao mesmo tempo se divertem e ficam mais felizes”, ressaltou.

A sociedade pode contribuir com o Arte com Pneus, segundo o coordenador do projeto, Vinícius de Oliveira, possibilitando que um número maior de centros de educação infantil seja atendidos. “A mão de obra nós temos, mas precisamos de doações como pneus, tintas, correntes para balanços e demais materiais necessários”, reforçou.

Para contribuir com o projeto, entre em contato com a administração da Penitenciária de Segurança Máxima pelo telefone (67) 3901-3440.