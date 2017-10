Projeto “Cuidando de Quem Cuida” visa melhorar qualidade de vida dos servidores

Em homenagem ao Dia do Servidor, 28 de outubro, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), lançou nesta segunda-feira (9), o Projeto “Cuidando de Quem Cuida”.

O objetivo do projeto, que será conduzido pela Gerência de Informação e Gestão do Trabalho do SUAS, é desenvolver atividades de apoio e de sensibilização junto aos colaboradores, pensando na qualidade de vida do trabalhador e no cuidado consigo mesmo, prevenindo doenças de fundo emocional que possam estar relacionadas às atividades laborais.

Nos meses de outubro e novembro serão realizadas palestras para discutir a problemática da Saúde Mental do Trabalhador, Ações Preventivas e Tratamentos Continuados com gestores, gerentes e servidores, a fim de esclarecer e divulgar essas questões, preparar os gestores para o enfrentamento das questões de saúde mental junto à equipe, manter contato próximo com os colaboradores em tratamento e realizar acompanhamentos e orientações.

Durante o lançamento, a vice-prefeita Adriane Lopes disse que “o projeto vem ao encontro do pensamento que temos para essa gestão, que é o olhar para o outro, o caminhar de mãos dadas, ou seja, uma gestão humanizada. O trabalho na assistência social principalmente, que é o cuidar de pessoas, muitas vezes pode desgastar o servidor, e este precisa estar sempre sendo acompanhado, para que esteja bem para cuidar se outros seres humanos”.

Para a gerente de Gestão e Informação do Trabalho do Suas, Elaine Telles, “o projeto tem o intuito de estabelecer um ambiente de trabalho harmônico e aberto ao diálogo para a prevenção e resolução de problemas de ordem emocional e mental, diminuindo, assim, os índices de afastamentos. Cabe-nos, enquanto instituição, zelar uns pelos outros, pela integridade física e emocional, e, nesse sentido, espera-se que outras ações sejam desencadeadas a partir dessa”.

Na abertura do projeto foi realizada uma dinâmica pela equipe multiprofissional do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), além de uma palestra voltada para os superintendentes, gerentes e coordenadores das Unidades.

“Para nós coordenadores este projeto é muito importante, pois é preciso lembrar que a assistência social não é só o atendimento à população, ao usuário da rede. Ela começa internamente, dentro da unidade. Eu como coordenadora preciso estar bem para gerir minha equipe, ouví-la, observar meus colaboradores, ver se alguém está passando por alguma situação que posso auxiliar. Ao mesmo tempo, preciso ser cuidada também”, ressaltou Angela Ferreira, coordenadora do CRAS Jardim Aeroporto.

Em parceria com a equipe multiprofissional do IMPCG, profissionais de saúde mental, Universidade Católica Dom Bosco (setor de psicologia), equipe do NASF, será realizado nos próximos dias um encontro com os gestores e coordenadores das unidades, destacando sua relevante atuação no contexto de liderança. Nessa etapa do projeto, haverá roda de conversas com os servidores da SAS para a discussão e debate do tema, e também com os coordenadores das unidades.

PROGRAMAÇÂO: TEMA SAÚDE MENTAL DO TRABALHO

DATA AÇÂO PUBLICO AVO LOCAL 09/10/2017 PALESTRA:SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR SUPERINTENDENTES GERENTES E COORDENADORES DA SAS AUDITÓRIO DA SAS 17/10/2017A20/11/2017 RODA DE CONVERSA COM OS TRABALHADORES DAS SAS SERVIDORES DA SAS ORGÃO GESTOR E UNIDADADES DA SAS 20/10/2017 WORKSHOP E ALTA PERFORMACE EM LIDERANÇA SUPERINTENDENTES GERENTES E COORDENADORES DA SAS AUDITÓRIO DO IMPCG

