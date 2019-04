Projeto Conhecendo a Alfandega recebe alunos da rede pública de MS

Campo Grande (MS) – A partir desta segunda-feira, dia 15, alunos de 30 escolas públicas participam do projeto “Conhecendo a Alfandega” – um programa de Educação Fiscal (PNEF) da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) em parceria com a Receita Federal.

Os estudantes, de 15 estaduais e 15 municipais, visitarão as dependências da Receita Federal, assistirão a palestras e vídeos com informações sobre patrimônio público, a importância dos portos e aeroportos para a sociedade, a função socioeconômica dos tributos, dos controles federais e controle social dos gastos públicos.

O chefe da Unidade de Educação Fiscal da SEFAZ, Amarildo Cruz, explica que participarão do projeto, preferencialmente, alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e, estudantes matriculados no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio de escolas públicas.

Conforme Amarildo Cruz, a iniciativa consiste em levar conhecimentos básicos de cidadania para os alunos.

Ao final do projeto, as escolas farão uma oficina com o intuito de relatar e/ou apresentar as experiências e os trabalhos de Educação Fiscal desenvolvidos nas escolas. As unidades educacionais participantes serão diplomadas e incluídas no rol de Escolas-Parceiras do PNEF junto à Alfândega.

