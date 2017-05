Projeto Cecon Cidadania orienta população sobre financiamentos habitacionais

Neste sábado, 20 de maio, a partir das 8h30, acontece o projeto Cecon Cidadania na escola municipal Celina Jallad. Realizada pelo Núcleo de Cidadania da Central de Conciliação da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, com o apoio da Uniderp, a ação leva orientações jurídicas aos beneficiários do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e do Minha Casa, Minha Vida com o intuito de conscientizá-los sobre seus direitos e financiamentos habitacionais.

Serão desenvolvidas palestras com representantes da Justiça Federal, Caixa Econômica e Defensoria Pública da União e apresentados os métodos consensuais de soluções de conflitos, além do serviço que a Central de Conciliação disponibiliza para a sociedade. Paralelamente, estudantes e professores do curso de Odontologia da Uniderp prestam assistência para a comunidade com dicas de higienização, atividades educativas e orientações odontológicas, como o aprendizado do autoexame para prevenir o câncer de boca. Alunos de Psicologia também realizarão atividades lúdicas com o público infantil presente na ação. Para participar, basta comparecer ao local.

Mais informações podem ser obtidas com a Central de Conciliação da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, situada dentro da Uniderp – unidade Matriz, pelo telefone (67) 3326.1087.

SERVIÇO

Uniderp | Cecon Cidadania

Data: 20 de abril

Horário: a partir das 8h30

Local: Escola Municipal Celina Jallad

R. Hellaine de Moura Castro, s/n

Informações: 67 3326-1087

