Projeto Carreta da Justiça retoma atividades em 2018 com atendimento em Ladário

A unidade móvel tem jurisdição em todo o Estado - Divulgação

O calendário de viagens da Carreta da Justiça, projeto do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), será retomado no próximo dia 22, em Ladário. A seguir será a vez de Bodoquena (de 29 de janeiro a 2 de fevereiro) e Guia Lopes da Laguna (de 5 a 9 de fevereiro).

A comarca de Caracol receberá a carreta de 26 de fevereiro a 2 de março. Entre 5 e 9 de março, será a vez de Antônio João. Na sequência, a carreta passa por Aral Moreira ( 12 a 16 de março), Coronel Sapucaia (2 a 6 de abril), Paranhos (9 a 13 de abril) e Tacuru (16 a 20 de abril).

A carreta tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros.

A unidade móvel tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, além de processos do Tribunal do Júri.