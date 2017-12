Projeto “Arte com Pneus” inaugura terceiro parquinho e beneficia mais de 500 alunos em 2017

A intenção é reaproveitar pneus descartados de forma irregular, em espaços de recreação para os alunos. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Idealizado pelo professor da Rede Municipal de Ensino Felipe Augusto da Costa Souza, que atua na Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e pelo agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira, o projeto “Arte com pneus” chegou ao Ceinf “Rafaela Abrão”, no bairro Aero Rancho, nesta quinta-feira (14), com a inauguração do terceiro parquinho da Reme, que irá atender 164 crianças.

Ao todo, 515 alunos da Rede foram beneficiados este ano pelo projeto. Durante a solenidade de inauguração, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, ressaltou que a iniciativa, desenvolvida em parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), foi uma ação importante, já que, além de beneficiar as crianças, causa um impacto positivo na vida dos detentos que produzem as peças.

“É um projeto muito bonito e que realmente deu certo. Além do impacto ambiental na retirada destes pneus do meio ambiente, também tem a questão social da revisão da pena dos presidiários. Vamos dar continuidade no projeto em 2018”, disse a secretária.

O projeto tem como objetivo levar a conscientização ambiental, a prevenção à saúde e também ajudar na reinserção social dos detentos que contribuíram na confecção dos brinquedos.

A intenção é reaproveitar pneus descartados de forma irregular, em espaços de recreação para os alunos. Com isso, os idealizadores do projeto esperam também combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, já que se utiliza pneus descartados que podem ser focos de reprodução do mosquito.

Os pais que participaram da inauguração ficaram satisfeitos com a implantação do parque. Assim foi a reação de Jacimarta Souza Barbosa, mãe do aluno Caio Lino Martines, de três anos, cursando a creche I. “Foi muito bom. Ajuda bastante os alunos porque o Ceinf tem mais uma opção de entretenimento para as crianças. Meu filho adorou”, destacou.

Ariane Alencar Rodrigues, mãe da aluna Isadora Rodrigues Lara, de apenas dois anos e cinco meses, acredita que o parquinho vai contribuir no aprendizado de sua filha. “Ficou ótimo. Para as crianças ficou legal porque não oferece perigo. Vai ajudar muito o desenvolvimento da minha filha”, pontuou.

As demais unidades que receberam parquinhos este ano foram o Ceinf Professor Ayd Camargo Cezar, no Parque Lageado e Ceinf Paulino Romeiro Paré, no bairro Novo Minas Gerais.