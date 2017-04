Projeto Arara Azul é finalista do Prêmio Nacional da Biodiversidade

Campo Grande (MS) – Como objetivo reconhecer as atividades e projetos do setor público, privado, organizações sociais e profissionais, que se destacam por buscarem a melhoria do estado de conservação das espécies da biodiversidade brasileira, o Ministério do Meio Ambiente realiza pela segunda vez o Prêmio Nacional da Biodiversidade.

Selecionado junto com outros dois concorrentes na categoria “sociedade civil”, o projeto Arara Azul – de iniciativa sul-mato-grossense – tem como objetivo promover a conservação da arara azul, da biodiversidade e do Pantanal como um todo.

A cerimônia de entrega do prêmio ocorrerá em Brasília, no dia 22 de maio, data em que se comemora o Dia Internacional da Biodiversidade. Na ocasião, serão divulgados os vencedores de cada categoria: sociedade civil, empresas, academia, órgãos públicos, imprensa e Ministério do Meio Ambiente.

Todos os finalistas ganharão certificado e uma viagem a Brasília para participar da solenidade. Os vencedores receberão o troféu do II Prêmio Nacional de Biodiversidade, feito pelo artista plástico Darlan Rosa, em reconhecimento às ações em prol da biodiversidade.

A exemplo da primeira edição, todas as iniciativas finalistas também concorrerão ao prêmio especial “Júri Popular”. O vencedor será eleito por meio de votação eletrônica, que começa na próxima terça-feira (2.05), no site do Prêmio.

Conheça os projetos finalistas:

