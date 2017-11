Projeto Almofadas do Coração recebe doações de lenços do outubro rosa

As doações foram entregues pelo gerente do hospital, Marcelo Aum, e são resultado do trabalho multidisciplinar das equipes que atuam dentro da unidade hospitalar - Divulgação

As coordenadoras do Projeto Almofadas do Coração receberam, na tarde dessa segunda-feira, 6 de novembro, os lenços doados durante as ações de combate ao câncer de mama e colo de útero do Outubro Rosa, realizadas no Hospital Cassems de Campo Grande.

As doações foram entregues pelo gerente do hospital, Marcelo Aum, e são resultado do trabalho multidisciplinar das equipes que atuam dentro da unidade hospitalar. Esse trabalho, em conjunto com o Projeto Almofadas do Coração, tem o objetivo de fomentar os processos de humanização no atendimento em saúde. Para Marcelo, o mais gratificante em organizar companhas desse tipo é “Saber que tem pessoas preocupadas com as outras pessoas e que querem fortalecer cada vez mais a humanização da saúde no atendimento das equipes do Hospital Cassems”, explica.

Para as coordenadoras do Projeto Almofadas do Coração, Jane Bonato e Sandra Ávila, a parceria com o Hospital Cassems contribui de forma significativa para o trabalho voluntário que o projeto se propõe a fazer, que é fornecer o apoio emocional necessário às pacientes que estão em tratamento.

Jane comenta que “É uma grande alegria para nós do projeto Almofadas do Coração recebermos esses lenços, porque é com eles que estamos fazendo e reforçando e laços com as nossas pacientes”. Os lenços são direcionados para o trabalho que as voluntárias realizam nos hospitais de Campo Grande, onde ensinam, por meio de oficinas, a maneira correta e os vários jeitos de amarrar o adereço. “Nós agradecemos a parceria do Hospital Cassems e do Centro de Oncolocogia. O lenço é um adereço que já ultrapassou o limite de ser apenas um enfeite. Para as nossas pacientes ele significa uma fonte de autoestima”, completa Sandra.

O médico oncologista Fabrício Colacino, coordenador do Centro de Oncologia do Hospital Cassems de Campo Grande, conta que as ações do Almofadas do Coração contribuem muito para que o tratamento das pacientes transcorra da maneira mais tranquila possível. “As pacientes ficam muito debilitadas, principalmente aquelas que necessitam passar pelo processo de tratamento com quimioterápicos. Nesses casos, todos os envolvidos, desde a equipe médica até os amigos e familiares, devem dar atenção especial à parte emocional da paciente. Por isso a humanização contribui para a melhora da autoestima”, finaliza o médico.

Almofadas do Coração – Receba nosso coração

Projeto criado recentemente por duas voluntárias, o Almofadas do Coração teve origem nos Estados Unidos e foi introduzido em Campo Grande há cerca de um ano. As coordenadoras, Jane Benato e Sandra Ávila, contam que a ideia desse projeto é proporcionar o acolhimento humanizado e apoio emocional às pacientes que estão se recuperando da cirurgia de retirada dos nódulos nas mamas. A almofada, em formato de coração, é o principal souvenir do projeto e serve para a fase de recuperação pós cirúrgica, aliviando a dor e a tensão. Além do souvenir, as voluntárias realizam diversas oficinas nos hospitais de Campo Grande, onde ensinam a forma correta de amarrar os lenços na cabeça.

Serviço

Sem fins lucrativos, o Projeto Almofadas do Coração recebe doações de materiais para confeccionar as almofadas que são entregues para as pacientes, como tecidos de tricoline, enchimento siliconado e linhas de costura. Além disso, também recebem as doações de lenços para serem utilizados nas oficinas e depois entregues para cada paciente. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 98125-3557 (Jane) ou (67) 99219-9760 (Sandra).