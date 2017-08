Projeto Ajuda do Bem quer garantir doação permanente aos mais necessitados

A presidente do Conselho Gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, acompanhada do prefeito Marquinhos Trad, e da vice-prefeita, Adriane Lopes, lançou oficialmente nesta terça-feira (15) o Projeto Ajuda do Bem, com a implantação de uma caixa coletora para incentivar a população na doação permanente de roupas, agasalhos, acessórios e calçados que serão destinadas aos cidadãos mais carentes da Capital.

“A ideia da caixa coletora nasceu para ajudar as pessoas carentes e só foi possível a realização do projeto pelo apoio da empresa Sul Metal Construções, que não mediu esforços para confeccionar a caixa que ficará no Paço Municipal para arrecadação. Nossa população é solidária e tenho certeza que não deixará de ajudar os mais necessitados e carentes. Agradeço o apoio dos parceiros e das pessoas presentes neste evento”, frisou Tatiana.

A vice-prefeita Adriane Lopes lembra que a primeira-dama Tatiana Trad está fazendo um trabalho excelente para as pessoas carentes. “Este é um projeto lindo que estimulada as pessoas olhar para os mais necessitados. Este é o jeito de trabalharmos. Esta é a vontade do prefeito Marquinhos Trad”, declarou.

O prefeito Marquinhos Trad considera o Projeto “Ajuda do Bem” importante e acredita que deverá ganhar a adesão da população e incentivar as ações de caráter humanitário e social em prol do próximo, reforçando e disseminando o espírito solidário em toda cidade.

“Agradeço toda equipe do FAC que está fazendo uma gestão diferenciada com novas ideias que beneficiam diretamente a população carente. Estamos trabalhando e contamos com ajuda de todos em projetos como este, que tem um único fim o envolvimento de todos num ato solidário para ajudar o próximo”, disse Marquinhos Trad.

Nesta primeira etapa, será implantada a primeira caixa coletora no saguão da entrada da Prefeitura Municipal, com objetivo de angariar donativos junto aos funcionários públicos e ao público que transita pelo local.

Esta ação visa incentivar a população local a doar itens de utilidade para famílias carentes que deles necessitem e evitar que eles sejam descartados de forma incorreta, como o que acontece habitualmente.

Este Projeto conta com investimento do setor privado, que produz a Caixa Coletora e divulga a sua marca no layout da mesma. Até o final do ano, estimamos implantar diversas outras caixas em locais estratégicos da cidade, bem como fazer a divulgação do Disk Doação pelo telefone (67) 3314-3248, onde poderão ser doados móveis, eletrodomésticos e outros, que serão retirados nos locais solicitados pelos doadores.

O evento contou com a presença da secretária Municipal de Educação (Semed), Ilza Mateus de Souza; diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso, servidores municipais e da Banda Marcial do Instituto Mirim de Campo Grande.

Veja Também

Comentários