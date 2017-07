Projétil lançado pela Coreia do Norte foi míssil intercontinental, diz Pentágono

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira que o míssil balístico lançado pela Coreia do Norte tem capacidade intercontinental. Isto significa, em teoria, que a arma pode alcançar o Alasca.

O capitão Jeff Davis, porta-voz do Pentágono, disse nesta sexta-feira que o míssil não constitui uma ameaça real para a América do Norte, mas viajou cerca de 1 mil quilômetros antes de cair no Mar do Japão.

As forças armadas da Coreia do Sul disseram que o horário do disparo pelo Norte, às 23h41 no horário local, é incomum. Foi o primeiro teste do país desde 4 de julho, quando o país avaliou o alcance de um míssil intercontinental com capacidade para chegar aos Estados Unidos.

Após reunião de emergência para tratar sobre o lançamento do míssil, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse estar considerando ampliar as medidas de segurança no país e aventou a possibilidade de novos exercícios militares em parceria com o Japão e os Estados Unidos.

Moon disse ainda que a segurança sul-coreana identificou que o míssil lançado por Pyongyang atingiu 3,7 mil quilômetros de altura. "O alcance foi muito mais avançado que o míssil do dia 4 de julho", disse a jornalistas. Fonte: Associated Press.

