Programas de pós-graduação estão com inscrições abertas para ingresso em 2020 na UFMS

Mais 12 cursos de pós-graduação abriram processo seletivo nos últimos dias

Mais 12 cursos de pós-graduação abriram processo seletivo nos últimos dias. Na Cidade Universitária, o PPG em Doenças Infecciosas está com 15 vagas abertas para o mestrado, sendo três para ações afirmativas, e 11 para o doutorado, sendo duas para ações afirmativas. Podem participar profissionais graduados na área de saúde ou área relacionada.

Outro PPG com processo seletivo é o de Ciência da Computação. Para ingresso em 2020, são 26 vagas para o mestrado e 13 para o doutorado, sendo três vagas para ações afirmativas no primeiro e duas, no segundo.

Já o PPG em Ciência Animal está com processo seletivo aberto para candidatos estrangeiros. São sete vagas no mestrado e sete no doutorado. Podem participar graduados em Ciências Agrárias ou multidisciplinar.

O mestrado em Biologia Vegetal oferece 15 vagas no processo seletivo, sendo duas para ações afirmativas. Mais informações podem ser obtidas no site do curso. Graduados em Direito ou Ciências Jurídicas podem participar do processo seletivo do mestrado em Direito. Para o ingresso em 2020 são oferecidas 30 vagas, sendo 3 para ações afirmativas.

Também começou o período de inscrições para os mestrados em Enfermagem e Ciências do Movimento. São seis vagas remanescentes para ingresso em 2020 destinadas ao mestrado em Enfermagem. Já o mestrado em Ciências do Movimento disponibilizou 23 vagas, sendo três para ações afirmativas. A área de concentração é em Atividade Física, Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional.

Para ingresso em 2020, o mestrado em Recursos Naturais oferece 15 vagas, sendo três para ações afirmativas. São três linhas de pesquisa: Análise Integrada de Geossistemas, Geoprocessamento Aplicado e Recursos Florestais Nativos.

Residência em Medicina Veterinária – Há ainda uma vaga remanescente para ingresso em 2020 no programa de Residência Profissional em Saúde em Medicina Veterinária. A vaga é destinada à área de concentração em Diagnóstico por Imagem.

Três Lagoas – No campus de Três Lagoas, também estão abertas inscrições para o mestrado em Enfermagem. São 12 vagas, sendo duas para ações afirmativas. Podem participar candidatos graduados em Enfermagem.

Outra opções – Há ainda vagas em outros 30 programas de pós-graduação em Campo Grande, Três Lagoas, Aquidauana, Chapadão do Sul e Corumbá. Confira a relação completa e outras informações, no site posgraduacao.ufms.br. No total, a UFMS oferece 1,2 mil vagas distribuídas em 67 cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento.