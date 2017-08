Programação do terceiro dia de eventos do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga a agenda desta quinta-feira (3) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 às 14 horas:

Lançamento do 1º Ciclo de Palestras Motivação em Foco

O objetivo é trabalhar a auto-estima e a valorização desses profissionais, abordando temas relacionados a rotina de trabalho desses servidores. A realização de cursos e capacitações têm sido uma das principais metas da gestão atual da Semed.

Local: Semed – Centro de Formação Lúdio Martins Coelho – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida.

8 horas:

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó.

Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música, humor e a alegria do rádio, já que o radialista Jerônimo Geraldo é o ídolo do nosso protagonista e o aparelho de rádio é seu fiel companheiro.

Local: Escola Municipal domingos Gonçalves Gomes – Rua Barão do Rio de Limeira, 599 – Jardim Colonial

8h15:

Campo Grande Smart City

O Campo Grande Smart City traz para a cidade palestras com profissionais renomados, com foco em liderança, desenvolvimento sustentável, conceitos de tecnologia e aplicações inteligentes.

O evento vem ao encontro do trabalho que a agência de tecnologia da Prefeitura está fazendo ao debater soluções tecnológicas que se movimentem em todas as áreas, mas principalmente naquelas que são de utilidade pública e que a população mais utiliza.

Local: SEBRAE – Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro

15 horas:

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania, com uma linguagem apropriada para as crianças, visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos – Rua Antônio Estevão Figueiredo, 204 – Bairro Parati

16 horas:

Entrega do Núcleo Operacional Lagoa Itatiaia da Guarda Civil Municipal

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDE) e o Comando da Guarda Civil Municipal realizam a inauguração do Núcleo Operacional Lagoa Itatiaia da GCM, subordinada a Base Bandeira.

O Núcleo Operacional atenderá a segurança no entorno da Lagoa Itatiaia e aos bairros próximos. Este núcleo é uma antiga reivindicação da população.

Local: Rua Heitor Laburu, S/N, Bairro Tiradentes

