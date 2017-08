Programação do sexto dia de eventos do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas deste domingo (6) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas ao meio-dia

Gincana da Guarda Civil Municipal

É uma gincana para os Guardas Municipais, visando momentos de descontração com diversas atividades esportivas. O evento prevê a participação de 300 Guardas Municipais.

Local: Parque Sóter – Rua Cristóvão Lechuga, 25 – Bairro Mata do Jacinto

15 às 21 horas

Meu Bairro É Show

O objetivo do evento, além de celebrar o aniversário da capital sul-mato-grossense, é descobrir os talentos que se escondem pelas ruas da região. “Esta edição do Meu Bairro é Show é comemorativa. Estaremos no bairro mais populoso da cidade para celebrar os 118 anos da nossa Capital, além de mapear e reconhecer os talentos do Bairro Aero Rancho. O artesanato e a gastronomia que estarão à venda no dia são todos produzidos pela própria comunidade.

A programação conta com a participação do sambista Chokito, dupla Lennon e Half, MC Frango, MC Lula, MC Silas, Grupo A3, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Aero Rancho e grupos de dança do próprio bairro.

Local: Na frente do Parque Ayrton Senna – Rua Jornalista Valdir Lago – Bairro Aero Rancho

