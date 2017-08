Programação do sétimo dia de eventos do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta segunda-feira (7) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas:

Lançamento do Projeto Funsat Itinerante – Encaminhamento de alunos com deficiência para o mercado de trabalho

O projeto proporcionará a pessoas com deficiência a oportunidade de ocupar postos de trabalho, seja pela lei de cotas e/ou pela sensibilização empresarial do seguimento da economia formal. O projeto garante melhoria das condições de vida, demonstrando respeito e responsabilidade com a pessoa com deficiência.

Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira -Rua Barão de Grajaú, s.n. – Bairro Novo Maranhão

8 horas:

Apresentação Teatral: José vitória e outras Histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música e humor.

Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Olivera – Rua Barão de Grajaú S/N, Bairro Novo Maranhão.

8h30:

Dia Municipal de Combate a Dengue

O evento acontece em alusão ao Dia Municipal de Combate à Dengue, instituído em Campo Grande no ano de 2007 através de lei. O dia é marcado por diversas atividades quanto à conscientização, combate e prevenção da dengue, tais como: palestras, debates, exposições, feiras cientificas, gincanas e passeatas. É importante frisar que Campo Grande não registrou nenhuma morte por dengue até agora e houve uma redução de 97% no número de casos este ano, se comparado com o mesmo período (primeiro semestre) do ano passado.

Local: Praça Ary Coelho

9 horas:

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes – Rua Barão de Limeira, 599 – Jardim Colonial

10 horas

Lançamento da Maratoninha e Assinatura do Decreto que regulamenta o “Domingo em Família”

Maratoninha:

A Maratoninha é uma prova da Caixa, que este ano será aberto para crianças de 6 a 12 anos. O percurso percorrido será de 300 metros, sendo que destes, 100 metros será de pista emborrachada. A premiação para os vencedores de cada bateria, que envolve 20 crianças por vez, é uma bicicleta. No último ano o evento reuniu 1,2 mil participantes.

Decreto:

O Decreto que regulamenta a Lei ‘Domingo em Família, interdita para acesso de veículos a Avenida Afonso Pena aos domingos deixando a via exclusiva para a prática de esportes entre às 6h e 14h.

Com a Lei 5.813, será interditada cerca de 2 km da pista da Avenida Afonso Pena no sentido Parque dos Poderes/Centro. O bloqueio começará no cruzamento com a Rua Coronel Cacildo Arantes, até o cruzamento com a Avenida do Poeta. Assim o campo-grandense terá 6 km para praticar exercício em todo o Parque dos Poderes e na Avenida Afonso Pena livremente,

Gabinete do Prefeito – Avenida Afonso Pena, 3.297 – 2º andar – Centro

13h às 17h30

Curso Gratuito de Capacitação Profissional

Este é o inicio para o curso de capacitação para a décima turma de 120 jovens. Com este curso a Prefeitura, por meio da Subsecretaria da Juventude, já formou mil jovens.

O curso inicia no dia 7 e termina no dia 11 de agosto com capacitação profissional de comportamento organizacional, Marketing Pessoal, Ferramenta de Coach, Direção de Oratória, Liderança e Carreira.

Local: Faculdade Novoeste – Rua: Rui Barbosa, 1792

15h30

Lançamento do livro de receitas para merendeiras: Reinventando Sabores

A cartilha Reinventando Sabores traz o conceito de uma alimentação sustentável por meio de um aproveitamento integral dos alimentos. Ela orienta preparações criativas, evitando assim a monotonia do cardápio, menor quantidade de lixo acumulado, menos dinheiro gasto em desperdícios e, por fim, boa qualidade nutricional das refeições distribuídas.

Local: Semed – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

