Programação do Sesc Morada dos Baís terá apresentação da banda Muchileiros nesta quinta

Os shows começam sempre às 20 horas - Divulgação

A semana musical do Sesc Morada dos Baís traz sonoridades de diversos gêneros e regiões do País, com a apresentação do sambista Luiz Café. Os shows começam sempre às 20 horas, abertos ao público e sujeitos à lotação do espaço, que é para 350 pessoas.

Nesta quinta-feira, 04, os ritmos da fronteira é que embalam a noite de happy hour, com a apresentação da banda Muchileiros, levando para o palco do Sesc Morada um repertório autoral e versões de clássicas canções do Pop Rock, com instrumentos típicos do Paraguai, Argentina, Bolívia e dos Andes.

Na sexta-feira, 05, a cantora Maria Alice apresenta o show “Sertões”. Uma viagem musical brasileira de clássicos nordestinos, sertanejos e fronteiriços, dando unidade à rica diversidade musical brasileira. No repertório, pérolas do cancioneiro popular do Nordeste, do interior paulista-mineiro-goiano e da fronteira sul-mato-grossense. Os arranjos e a direção musical de “Sertões” são do violonista Pedro Ortale, com os instrumentos acústicos dominando os arranjos. Além de Pedro Ortale, “Sertões” conta com a participação de excelentes músicos, como Ivan Cruz (violão), Renan Nonato (acordeon), Toninho Porto (contrabaixo), Chico Simão e João Pedro Ortale (percussão).

Encerrando a semana musical, sobe ao palco no sábado, 06, a banda Xapa, que reúne os amigos Raphael Xapa (Vocal e Violão), Junior Capilé (Contra Baixo e Vocal) e José Filipe Bortot (Cajon e Vocal). A apresentação propõe um passeio pela MPB, Pop Rock, Soul Music, composições próprias e muito Reggae.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms