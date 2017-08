Confira o quinto dia de eventos do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas para este sábado (5) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 às 17 horas

Artesanato Legal: Adesão e formalização de artesão como microempreendedor individual

A Sedesc promove este vento, Artesão Legal, para a divulgação de nossa arte e cultura local, em atividades econômicas legalizadas, proporcionando aos artesãos a sua inserção na sociedade. O seu registro como MEI deverá transformar a sua vida, pois os artesãos passam a ter, com o pagamento de uma pequena taxa mensal, assistência social, aposentadoria, licença maternidade e licença médica, além de poder empregar um auxiliar sem recolhimento de taxas adicionais.

Local: Escola Municipal Professor Arlindo Lima

Rua Barão do Rio Branco, 2.469 Centro

8 horas:

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças, visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli – Rua Lúcia dos Santos, s.n. – Bairro Dom Antônio Barbosa

8 horas:

Gincana da Guarda Civil Municipal

É uma gincana para os Guardas Municipais que visa momentos de descontração com diversas atividades esportivas e jogos. O evento prevê a participação de 300 Guardas Municipais.

Local: Parque Sóter – Rua Cristóvão Lechuga, 25 – Bairro Mata do Jacinto

8 às 17 horas

Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos

A Subsecretaria de Defesa dos Diretos Humanos, em parceria com secretarias municipais e entidades oferta diversos serviços gratuitos aos campo-grandenses, de modo a facilitar a vida dos cidadãos, além de proporcionar momentos de lazer e brincadeiras em família.

Local: Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli – Rua Lúcia Dos Santos, s.n. – Bairro Dom Antônio Barbosa

