Comemorações aos 118 anos de Campo Grande contarão com lançamento de obras e diversos eventos

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta sexta-feira (4) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

9 horas:

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

O Clube do Setinho é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos

Rua Antônio Estevão Figueiredo, 204 – Bairro Parati

14 horas:

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando os 118 anos de

Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó.

Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música, humor e a alegria do rádio, já que o radialista Jerônimo Geraldo é o ídolo do nosso protagonista e o aparelho de rádio é seu fiel companheiro.

Local: Colégio Alceu Viana

– Avenida Senhor do Bonfim, 655 Parque Novos Estados

14 horas:

Saberes em Foco: Projeto Ação

Por meio do Saberes em Foco será levado aos profissionais, mini cursos de capacitação, ligados ao programa “Educação em Foco: múltiplas dimensões da formação continuada”, lançado no primeiro semestre.

Os cursos são voltados para toda a comunidade escolar, incluindo diretores, professores, apoios pedagógicos, alunos com deficiência e seus familiares. O objetivo é garantir a qualidade do ensino oferecido pela Reme, valorizando a troca de experiências entre os profissionais, a formação e o conhecimento científico.

Os mini cursos são previstos no Plano Nacional de Educação e irão atender profissionais que atuam na Educação Básica.

Local: Semed – Centro de Formação Lúdio Martins Coelho

Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

14 horas:

Encontro de Lideranças

O Encontro de Lideranças tem esse propósito. Fomentar a organização de grupos de mulheres e formar lideranças é nosso desafio. É a prefeitura municipal de Campo Grande, dando voz e vez as mulheres.

Objetivo:

Formulação de políticas públicas para assegurar à mulher o exercício pleno de seus direitos e a sua participação no desenvolvimento econômico, social e cultural do Município.”

A proposição de ações voltadas para a eliminação da discriminação e da violência que atinge a mulher, possibilitando a promoção de sua integração como cidadã em todos os aspectos da vida econômica, social, política e cultural do Município.”

Local: Auditório da Semu

Rua 15 de Novembro, 1.373

15 horas:

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

Local: Escola Municipal Maestro João Correa

Rua Nova Iorque, 227 – Bairro Campo Novo

16 horas:

Abordagem Educativa Escola Segura

Operação Escola Segura tem entre seus objetivos orientar pedestres a atravessarem com segurança e coibir a formação de fila-dupla nas escolas

Local: Escola Municipal Maestro João Correa

Rua Nova Iorque, 227 – Bairro Campo Novo

19 horas:

Lançamento do Programa Mãos que levanta Campo Grande e Entrega de Mensão Honrosa

O Programa Mãos que Levantam Campo Grande, foi criado com o objetivo de implantar projetos e ações de caráter humanitário e social nas comunidades carentes do Município de Campo Grande em áreas estratégicas como: Atenção à Gestante e a Primeira Infância, Educação Infantil, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Desenvolvimento Local, Segurança Alimentar, Ação Social e Comunitária, Nutrição e Saúde, Justiça Social e Cidadania, Respeito à Diversidade, Combate à violência e ao uso de Drogas, Campanhas Humanitárias.

Auditório do Instituto Mirim

Rua Anhandui , 294 – Bairro Amambaí.

