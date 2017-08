Programação do Festival do Sobá continua hoje na Feira Central de Campo Grande

A 12ª edição do Festival do Sobá da Feira Central de Campo Grande, que teve início na última quinta-feira (10), segue até este domingo (13) com muita música, atrações culturais, danças, exposições, cozinha show e atividades para toda a família. Essa tradicional festa da capital mostra os aspectos gastronômicos da nossa cidade e da cultura japonesa. A entrada para todos os eventos do festival é gratuita. O Festival integra as ações de aniversário de 118 anos de Campo Grande.

O Festival, que conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, terá exposições gratuitas de Origami, Ikebana, Artefatos Japoneses e produtos da Parada Nerd. O visitante terá a oportunidade de conhecer os lugares mais belos e exuberantes da região centro-oeste com a experiência do uso dos óculos digitais em 360 graus.

Quem visitar a Feira já poderá conhecer e se encantar com as flores e folhagens da Expo-Verdes e Flores que será montada nas dependências da feira, uma verdadeira festa para quem ama a natureza.

Dia 13 – Domingo

11h – Feira aberta para Almoço

18h30 – Cozinha Show

Apresentação da Associação Okinawa de Campo Grande: Odori com o Grupo Ryubu.

19h – Apresentação da Academia Brandão Fit e Kids Taekwondo

19h30 – Cozinha Show Shamissen com o Grupo Okinawa Ongaku Kenkyukai

Taiko com o grupo Kariyushi Taiko e Wadaiko com o Grupo Shinsei

20h30 – Cozinha Show

Show de Encerramento com o Trio Sampri

Sobre a Feira

Fundada em 1924, a Feira Central está instalada no complexo da antiga Estação Ferroviária (Ferronorte), ocupando uma área de 13.000m², sendo 8.500m² de área construída, envolvendo 199 pontos de venda de artesanato e comércio em geral, 28 restaurantes, 120 bancas de hortaliças, frutas e doces artesanais, além de contar com espaço para eventos e estacionamento para 3.000 carros. A entrada por ser feita pela Rua 14 de Julho, bem como pela explanada da Estação Ferroviária, no final da Av. Calógeras.

Sobá Campo Grande

O sobá servido em Campo Grande não é o mesmo prato do Japão. A iguaria não usa o mesmo tipo de macarrão, que na receita original, tem uma massa de cor mais escura e leva ainda cenoura ralada, frango, saquê, shoyu e um tipo de condimento à base de peixe.

A receita de Campo Grande é uma variação do prato que nasceu na ilha de Okinawa. O prato foi trazido à capital sul-mato-grossense pelos imigrantes japoneses e era refeição dos feirantes. Logo, passou a ser compartilhada com os moradores.

Serviço:

A Feira Central funciona de quarta a sexta-feira a partir das 16h e nos finais de semana, a partir das 11h.

Local: Feira Central – Rua 14 de Julho, 3335.

Informações: (67) 3317-4671.

Facebook: www.facebook.com/feiracentralcg

Instagram: @feiracentralcg

