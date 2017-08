Programação de eventos para este sábado (19) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas deste sábado (19) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena.

O Clube do Setinho é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Associação dos Moradores da Indubrasil – BR-262 – Saída para Aquidauana

8 horas

Ação Social – Distrito de Rochedinho

Local: Escola Municipal Barão do Rio Branco – Rua Guia Lopes, s/n – Rochedinh

8h30

Lançamento da Escola Pública de Futebol do Distrito de Rochedinho

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inaugura um núcleo da Escola Pública de Futebol na região. As atividades iniciam às 8h no campo de futebol na Rua Guia Lopes.

O Projeto, que tem a parceria do Banco Sicredi, vai atender jovens de 10 a 14 anos como principal objetivo de estimular a prática esportiva entre os adolescentes.

Local: Campo de Futebol de Rochedinho – Rua Guia Lopes, s/n – Rochedinho

9 horas

Campo Grande é o Bicho

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), em parceria com instituições acadêmicas, ONGs e voluntários, promove um dia especial com diversas atividades e serviços voltados a saúde e bem estar animal.

Serão diversas brincadeiras educativas para as crianças, teatro, pintura facial, distribuição de pipoca, algodão doce, corte de cabelo e serviços como vacinação antirrábica para cães e gatos e orientações sobre bem-estar e cuidado.

Os animais disponíveis no CCZ também serão expostos e colocados para adoção.

Local: Centro de Controle de Zoonoses – Avenida Senador Filinto Müller, 1.601 – Vila Ipiranga

9h às 11h

Curso de Geração de Renda – Culinária

Será ministrado um curso de introdução à Culinária, com aproximadamente 20 lideranças comunitárias com a finalidade de capacitá-los a reproduzir o conhecimento adquirido em suas comunidades para promover a geração de renda às famílias carentes da Capital.

Local: Cozinha Experimental do Instituto Mirim – Av. Fábio Zahran, 6.000, Vila Carvalho

10 horas

Inauguração do telecentro; lançamento de novos cursos (150 jovens)

A Subjuv vai inaugurar um Telecentro central e mais dez telecentros nos bairros, em parceria com o Instituto do Trabalhador. Serão oferecidos, de maneira gratuita, mais de 15 cursos profissionalizantes.

Já há centenas de inscritos e amanhã os 150 primeiros participam do evento. As aulas começam na segunda-feira (21).

Os materiais utilizados no espaço foi adquirido com parceria entre Sedesc e Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Local: SubJuv – Rua 15 de Novembro, 532 – Centro

14 horas

Inauguração da Piscina do Parque Tarsila do Amaral

A Prefeitura vai reinaugurar no sábado (19), às 14h, as piscinas do complexo aquático do Parque Tarsila do Amaral. Na ocasião estão previstas oficinas de natação e hidroginástica, além de recreação na piscina infantil. O espaço vinha fechado e sem condição de uso desde 2015.

A reforma, viabilizada pela parceria firmada entre Prefeitura e a Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS), garantiram ao local instalação de novos azulejos, além de bombas, motores e pinturas nas grades do complexo. E para a manutenção nas piscinas foi implantado um novo sistema de filtragem da água.

Local: Parque Tarsila do Amaral – Rua Santo Augusto, s/n – Jardim Vida Nova

