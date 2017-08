Confira os eventos em alusão aos 118 anos de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas deste sábado (12) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

7h30 às 11 horas

Festa temática alusiva a Campo Grande

A festa envolverá os alunos da Educação Infantil ao 9° Ano e comunidade escolar. Visando garantir que todos os presentes sintam-se envolvidos haverá diferentes apresentações de danças: tais como representação da cultura indígena com a dança do Bate o Pau, dança de Polca Paraguaia, Dança do Ventre, apresentação de músicas sul-mato-grossense, com cantores solo e duplas, que irão abrilhantar esta viagem à cultura de Campo Grande.

Local: Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos

Rua Antônio de Moraes Ribeiro, 1.056 – Vila Nasser.

8 às 16 horas

Desafio da Velocidade

O Autódromo Internacional de Campo Grande vai sediar o evento, que promete retomar as emoções do automobilismo em Campo Grande. Várias provas estão programadas, tanto para o público quanto para os pilotos que estarão competindo. Uma novidade anunciada é que paralelamente ao evento principal, estará acontecendo apresentações da categoria drift que é o automodelismo.

Local: Autódromo de Campo Grande

9 horas

Caminha para lançar o início das obras de drenagem e pavimentação do Bairro Nova Lima – Etapa A

A obra de R$ 22,6 milhões conta com recursos de um financiamento do PAC- Pavimentação (R$ 20,8 milhões) e mais a contrapartida de R$ 1,7 milhão, assegurada pela parceria entre a prefeitura e Governo do Estado.

A etapa A da pavimentação e drenagem cobrirá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e Avenida Cônsul Assaf Trad. Serão implantados 8,75 quilômetros de drenagem, 19,38 km de pavimentação e 4,78 km de recapeamento. A drenagem contempla um tubo armco de 1,20 metro de diâmetro, que atravessará sob a Avenida Cônsul Assaf Trad (na altura da Rua Eugênio Lima), no chamado método não destrutivo. Ele terá a função de escoar toda a água pluvial do Nova Lima num piscinão (bacia de retenção) existente nos fundos do Alphaville. Esta intervenção resolverá o problema de erosão que surge num dos acessos ao Shopping Bosque dos Ypês.

Local: Concentração e início na Rua Jerônimo de Albuquerque esquina com a Rua Zulmira Borba

13 às 17 horas

Ação Jovem

Atendimentos de saúde, feira de troca e doação de livros, distribuição de mudas de plantas, cortes de cabelo, atividades esportivas e culturais, entre outros serviços serão ofertados. O público ainda poderá curtir momentos de lazer e cultura com artistas da própria comunidade, que farão apresentações de dança e música.

O evento, que já passou pelos bairros Coophasul e Aero Rancho, é promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e Subsecretaria de Políticas para a Juventude, contando com a parceria das atléticas das universidades.

Local: Praça do Bairro Ana Maria do Couto

Final da Avenida Júlio de Castilho

13 às 19 horas

Estação Cultura 1ª Mostra das Nações

A programação vai trazer um pouco de cada povo que ajudou a construir Campo Grande. Temos que valorizar essas influências, pois foram elas que formaram a identidade da nossa Capital. As tradicionais exposições de artesanato, a gastronomia e a dança também estão na programação.

Em cada espaço, os representantes das colônias levarão ainda objetos comuns utilizados no dia a dia deles, bem como amostras de comidas e trajes típicos.

Haverá apresentações das Comunidades Tia Eva e São João Batista, Orquestra Indígena, das Colônias Japonesa, Libanesa, Paraguaia, Boliviana e dos refugiados do Haiti.

Local: Plataforma Cultural da Esplanada dos Ferroviários

Avenida Calógeras – Centro.

16 às 23 horas

12ª Festival do Sobá

Essa tradicional festa da capital mostra os aspectos gastronômicos da nossa cidade e da cultura japonesa. A entrada para todos os eventos do festival é gratuita. O Festival integra as ações de aniversário de 118 anos de Campo Grande.

O Festival terá exposições gratuitas de Origami, Ikebana, Artefatos Japoneses e produtos da Parada Nerd. O visitante terá a oportunidade de conhecer os lugares mais belos e exuberantes da região centro-oeste com a experiência do uso dos óculos digitais em 360 graus.

Local: Feira Central de Campo Grande

Rua 14 de Julho, 3.335 – Centro.

17 horas

5ªEdição da Corrida e Pedalada dos 118 anos de Campo Grande

Objetivo é reunir os dois grupos de atividades livres que mais crescem no país, no caso corrida de rua e pedalada. A idade mínima para participar é de 14 anos, mas o limite de faixa etária varia de acordo com a categoria. Haverá por exemplo, competição somente entre pessoas com mais de 70 anos de idade.

Os percursos têm início na Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, no Parque das Nações Indígenas. Os participantes seguem pela Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Os competidores da prova de cinco quilômetros retornam pouco antes de chegarem na Governadoria, após a segunda rotatória, enquanto os demais continuam o trajeto – os inscritos na caminhada fazem a mesma rota que os competidores dos cinco quilômetros.

Altos da Avenida Afonso Pena – Cidade do Natal.

17 às 24 horas

Circuito Gastronômico – 2017

Durante o Circuito, 21 estabelecimentos estarão participantes oferecendo 37 pratos com descontos promocionais. A abertura oficial do evento acontece no dia 10 de agosto, a partir das 19 horas, na Praça do Peixe, com a apresentação do cantor André Santinni e do sanfoneiro Roberto Rech Júnior.

O objetivo do evento é fomentar o comércio gastronômico local, consolidando o Corredor Gastronômico como uma vertente saudável no cenário econômico de Campo Grande, contabilizando resultados positivos na geração de emprego e renda.

Local: Corredor Gastronômico Vilas Boas

Avenida Bom Pastor – Bairro Vilas Boas.

