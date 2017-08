Programação de eventos para este domingo (27) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas deste domingo (27) em celebração aos 118 anos da Capital. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

9h às 17h

IV Copa Campo Grande de Jiu-Jítsu

O evento, que deve reunir cerca de 500 atletas de Mato Grosso do Sul e visitantes de outras federações, será realizado no domingo (27), no Teatro de Arena do Horto Florestal, das 9h às 17h.

Atualmente existem 76 equipes filiadas na Federação de Jiu-Jítsu, perfazendo um total de 1,7 mil atletas em MS. A entidade foi criada em 2013 e pela primeira vez, neste ano de 2017, passará a integrar o calendário de aniversário de Campo Grande, com o apoio da prefeitura, por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp).

Local: Teatro de arena do Horto Florestal – Av. Fábio Zahran, 316 – Vila Carvalho

