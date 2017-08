Programação de eventos para este domingo (20) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas deste domingo (20) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

7 horas

Desafio Fort Atacadista

A iniciativa é promovida pelo segmento de mercado atacadista que atua em Campo Grande que promove a corrida de milhas. Os recursos obtidos com a ação serão destinados à Legião da Boa Vontade (LBV). A atividade integra a programação de aniversário de 118 anos de Campo Grande.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), participa de ação esportiva Desafio Fort Atacadista com serviços de intermediação de empregos aos moradores.

Local: Pátio do Estacionamento – Av. Presidente Vargas, 1.336, Praça Papa João Paulo II

15h às 21h

Meu Bairro é Show

O objetivo do evento, além de celebrar o aniversário da capital sul-mato-grossense, é descobrir os talentos que se escondem pelas ruas da região. “Esta edição do Meu Bairro é Show é comemorativa. Estaremos no bairro mais populoso da cidade para celebrar os 118 anos da nossa Capital, além de mapear e reconhecer os talentos do Bairro Moreninha II”.

A programação conta com a participação do grupo de samba Fascínio e os cantores sertanejos Guilherme e Falcão. Haverá ainda parque infantil e apresentação de ginástica rítmica.

Local: Em frente ao Parque Jacques da Luz – Rua Copaíba – Moreninha II

Veja Também

Comentários