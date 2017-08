Confira programação de eventos para este domingo (13) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas deste domingo (13) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

9 horas

Circuito Caixa de Maratoninha – Edição

Campo Grande 2017

Participam da competição mais de 1.500 crianças com idade entre 6 e 12 anos. A prova que tem um percurso de 300m é dividida em categorias de acordo com a faixa etária do participante, apresentado também baterias para jovens portadores de necessidades especiais.

Todos os participantes recebem um kit da competição, contendo camiseta, boné e lanche. Após a prova todos os atletas-mirins são premiados com medalhas, e os vencedores de cada bateria ganham uma bicicleta como premiação.

Local: Altos da Avenida Afonso Pena – Cidade do Natal

8 às 16 horas

Desafio da Velocidade

O Autódromo Internacional de Campo Grande vai sediar o evento, que promete retomar as emoções do automobilismo em Campo Grande. Várias provas estão programadas, tanto para o público quanto para os pilotos que estarão competindo. Uma novidade anunciada é que paralelamente ao evento principal, estará acontecendo apresentações da categoria drift que é o automodelismo.

Local: Autôdromo de Campo Grande

10h30

Inauguração do Centro Municipal de Treinamento Esportivo

O Cemte é composto por ginásio poliesportivo, parque aquático, quadra externa e academia. Será um espaço de esporte e lazer, com foco na iniciação e no rendimento esportivo. Este será o 12º equipamento de esporte e lazer, onde o campo-grandense poderá treinar e aperfeiçoar suas habilidades para representar o município em competições nacionais.

No complexo esportivo serão desenvolvidas atividades onde os atletas possam se aperfeiçoar e estar no mesmo nível técnico de atletas profissionais.

Local: Centro Municipal de Treinamento Esportivo – CEMTE

Rua Usi Tomi, 501, Carandá Bosque.

16 às 23 horas

12ª Edição do Festival do Sobá

Essa tradicional festa da capital mostra os aspectos gastronômicos da nossa cidade e da cultura japonesa. A entrada para todos os eventos do festival é gratuita. O Festival integra as ações de aniversário de 118 anos de Campo Grande.

O Festival terá exposições gratuitas de Origami, Ikebana, Artefatos Japoneses e produtos da Parada Nerd. O visitante terá a oportunidade de conhecer os lugares mais belos e exuberantes da região centro-oeste com a experiência do uso dos óculos digitais em 360 graus.

Local: Rua 15 de Julho, 3.335 – Feira Central – Centro.

