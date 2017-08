Programação de eventos para esta terça-feira de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta terça-feira (8) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas às 12 horas

Oportunidade para a Agricultura Familiar

A Sedesc promove o evento no sentido de ampliar o conhecimento dos agricultores (as) familiares sobre temas de fundamental importância para o setor. Trata-se de uma oportunidade para esse público conhecer, tirar duvidas e oportunizar o acesso a políticas públicas que podem contribuir para o desenvolvimento sócioeconômico da Agricultura Familiar do Município.

Serão cinco palestras sobre temas relacionados às necessidades básicas da Agricultura Familiar como: crédito para financiamento da produção; mercado local de hortifruti; políticas públicas de compras governamentais PNAE, PAA; assistência técnica e critérios de credenciamento do pequeno agricultor para obter a DAP e declaração de aptidão ao Programa Nacional de fortalecimento a Agricultura Familiar PRONAF.

Local: Auditório a Esplanada dos Ferroviários

Avenida Calógeras com a Avenida Mato Grosso – Centro.

8 horas

Projeto Escola Segura e Guarda Amiga

O projeto criado pela Guarda Civil Municipal, através da Superintendência de ações Preventivas ao Uso de Drogas, prevê a realização de ações práticas de prevenção e promoção de cultura de paz nas escolas até ações de qualificação e treinamento de pessoal para atuação no ambiente escolar.

Local: Semed – Centro de Formação Lúdio Martins Coelho

Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

9 horas

Dia do Pedestre, Abordagem Educativa:

Pedestre sua escolha faz a diferença ao andar pela Cidade Morena

O Dia Internacional do Pedestre é comemorado em 8 de agosto. A data é uma lembrança ao cuidado que motoristas, motociclistas e ciclistas devem ter com quem está a pé e que também utiliza o espaço nas ruas. Durante as ações, serão distribuídos informativos com dicas para garantir a segurança de todos envolvidos no trânsito.

Local: Mercado Municipal

Rua 7 de Setembro, 65 – Centro.

9 horas

Colheita do Projeto Mesa Mais Verde – Hortas Comunitárias

O Projeto Mesa Mais Verde realiza o plantio de hortaliças nas Escolas da Reme, Ceinfs, incubadoras, instituições de caridade e clínicas de recuperação. O projeto é voltado para a área educativa, terapia, geração de renda e educação alimentar. Atualmente, 20 hortas estão em funcionamento e a previsão de que até o fim do ano mais 30 sejam ativadas.

Local: Incubadora Municipal Norma Edward Hanson

Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, 2.251 – Jardim São Conrado.

13h30

Assinatura do Termo de Cooperação entre a Sedesc e o Instituto Mirim de Campo Grande para inserção dos adolescentes junto ao mercado de trabalho.

O termo de cooperação tem a finalidade de estabelecer relações conjuntas de apoio mútuo entre a Sedesc e o Instituto Mirim de Campo Grande – MS para implementar e desenvolver a prática de sensibilização junto aos empresários e empreendedores das 07 regiões de Campo Grande-MS, inclusive dos polos empresariais do Prodes, acerca da importância de absorção da mão de obra qualificada de jovens profissionais oriundos do Instituto Mirim de Campo Grande.

Local: Instituto Mirim de Campo Grande

Avenida Fábio Zahran, 600 – Vila Carvalho

14 horas

Lançamento do Livro: Brad, o Urso Azul

O livro “Brad, o Urso Azul”, foi escrito pelo aluno Fernando Gaspar da Silva, estudante da escola municipal Harry Amorim Costa. Fernando, que é autista, tem encontrado na literatura um canal para ajudar na socialização com os colegas, além de revelar seu talento de escritor. Ele já está finalizando a continuação do seu primeiro livro.

Local: Semed Centro de Formação Lúdio Martins Coelho

Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

14 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande.

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música e humor.

Local: Colégio Vip

Rua Engenheiro Antônio Góes, 281 – Portal Panamá.

