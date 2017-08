Programação de eventos para esta terça-feira (29) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta terça (29) em celebração aos 118 anos da Capital. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: E.M. Eduardo Olímpio Nachado – Lúcia Martins Coelho, 793 – Jardim Ouro Verde

8h30

Revitalização da UBS Dr. Jair Garcia de Freitas – 26 de agosto

Duas salas de Coleta de Exames foram readequadas para atender a demanda da área Central do município. A fachada externa foi reformada e revitalizada com materiais da própria Secretaria de Saúde e utilizando funcionários do Departamento de Manutenção.

Local: UBS 26 de Agosto – Rua Rui Barbosa, 4.670 – Bairro São Francisco

13h às 17h

Curso de Geração de Renda – Oficinas de Artesanato

A Sociedade Educacional “Juliano Fernandes Varela” é uma instituição filantrópica que presta atendimento assistencial e educacional para crianças, adolescentes e jovens com Síndrome de Down, e oferece atendimento e orientação psicológica às famílias.

O Curso de artesanato,será realizado junto às mães dos alunos, que permanecem na instituição no período em que seus filhos recebem atendimento. Serão aproximadamente 45 (quarenta e cinco) mães que receberão capacitação na confecção de Tapetes, que poderão gerar renda para as mesmas, bem como para a Instituição.

O Curso será ministrado em dois dias pela instrutora Maria do Carmo Moura, artesã e professora de habilidades manuais do FAC – Fundo de Apoio à Comunidade e dará certificação às participantes.

Local: Sociedade Educacional Juliano F. Varela – Avenida Noroeste, 6.513 – Vila Carvalho

14 horas

Lançamento da Cartilha do Jovem Consumidor

Em parceria com a Semed, a Subsecretaria de Defesa do Consumidor lança a primeira “Cartilha do Jovem Consumidor”. Trata-se de um material didático voltado ao nono ano dos alunos da REME.

A cartilha tem como objetivo uma comunicação simples, com linguagem adequada à idade, com todo formato devidamente chancelado pelo órgão de Educação. Deve funcionar com meio de disseminação dos conceitos básicos da defesa do consumidor.

Além disso, é focada nas matérias de maior interesse aos jovens, adequada a realidade de consumo dos mesmos.

Local: Semed – Centro De Formação Lúdio Martins Coelho – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida.

14h45

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande.

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó. Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito.

Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos – Rua Antônio Estevão Figueiredo, 204 – Jardim Ouro Verde.

15 horas

Início das Obras de Revitalização do Jardim do Aeroporto Internacional de Campo Grande

Será dado inicio às obras de revitalização do Jardim do Aeroporto Internacional de Campo Grande. No local onde houve a queda do tuiuiú feito pelo artista plástico Cleir será feita uma praça com passeio no entorno, bancos para as pessoas poderem vivenciar o local. O tuiuiú que foi destruído pelo vendaval será refeito e os outros dois revitalizados.

O projeto está sendo realizado por uma parceria com o Sicredi. O trabalho será desenvolvido pelo arquiteto Johny Medeiros e pelo artista plástico Cleir.

Local: Jardim do Aeroporto Internacional de Campo Grande

19 horas

Posse da Diretoria do Grêmio Estudantil Levanta Juventude / Reviva Juventude.

Os trabalhos dos grêmios serão acompanhados pela Semed e pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude através de calendários de atividades. Poderão participar do grêmio estudantes de 12 a 17 anos.

O objetivo é incentivar os alunos a discutirem melhorias para sua unidade e comunidade escolar, oferecendo também sugestões para outras secretarias. A proposta também é levar para esses grêmios, debates sobre o combate ao uso de drogas, a violência escolar, álcool e ao bullying.

Local: Semed – Centro de Formação Lúdio Martins Coelho –Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida.

19h30

Abertura do 39º Jogos Aberto de Campo Grande

Começa nesta terça-feira (29) a 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande. Os atletas vão disputar modalidades individuais de xadrez, ciclismo, tênis de mesa, badminton, judô, atletismo e natação ou coletivas de vôlei de praia, basquete, basquete 3×3, futsal, handebol e vôlei.

Local: Centro Municipal de Treinamento Esportivo – Cemte – Rua Usi Tomi, 501 – Carandá Bosque.

