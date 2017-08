Programação de eventos para esta terça-feira (15) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta terça-feira (15) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Integração na Rota do Sabor

O Programa Rota do Sabor tem movimentado e ajudado a desenvolver a agricultura familiar na região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Em pouco mais de dois meses, o programa, que tem o objetivo inicial de profissionalizar a produção de hortifrutis da localidade e reduzir a evasão de Produto Interno Bruto (PIB), saltou de 13 produtores rurais interessados para 40. Atualmente, o grupo trabalha para formalizar uma cooperativa. Os trabalhos da futura cooperativa vão contemplar cinco modalidades de produção: psicultura, avicultura (frango caipira), horticultura, fruticultura e mandiocultura.

Local: Colônia de Férias – Chácara das Mansões

8 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música e humor.

Local: Escola Municipal José Dorileo de Pina – Rua Manoel Garcia de Souza, 662 – Alves Pereira

9 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a trilha segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Municipal João Nepomuceno – Rua Brigadeiro Tobias, 701 – Vila Taquarussu

14h30

Lançamento do Projeto “Ajuda do Bem” – Descerramento da caixa de coleta de doação

O evento será realizado com a presença de gestores municipais, a presidente e a coordenadora do FAC, com a finalidade de implantar a caixa coletora de donativos na sede da Prefeitura.

Local: Saguão de entrada da Prefeitura Municipal de Campo Grande

15 horas

