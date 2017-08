Programação de eventos para esta terça (22) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta terça-feira (22) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Mulheres Empreendedoras

O evento tem por objetivo reconhecer o papel da mulher como agente do desenvolvimento econômico, social e cultural, oferecendo ações de educação, treinamento e desenvolvimento para mulheres, estimulando a criação de programas que possibilitem o acesso da mulher aos meios de produção. O evento deve mostrar também que o empoderamento feminino é uma consequência das conquistas que as mulheres vêm alcançando nos últimos anos.

Serão apresentados cases de sucesso de empreendedoras campo-grandenses, como o da senhora Margareth Mello, que transformou uma propriedade rural familiar em um grande empreendimento de turismo rural, a Fazenda Pontal das Águas.

Local: Instituto Mirim de Campo Grande – Avenida Fábio Zahran, 6.000 – Vila Carvalho.

8 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias Transitando no 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó. Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito.

Local: Escola Municipal Padre José Valentim – Rua das Violetas, 538 – Jardim Jóquei Club

8 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: CEDEG/APAE – Rua Joana d’Arc, 1.450 – Santa Branca

8h30

Ordem de Serviço para ampliação e reforma da UBSF Drª Eleonora Moura Quevedo

Com a ampliação de 544m², a unidade passará a contar com mais 1 consultório odontológico com 3 cadeiras, 1 consultório indiferenciado, 1 sala de atividade coletiva e 1 banheiro adaptado para Portadores de Necessidades Especiais (PNE). A área construída atual é de 598,97m. A obra está orçada em R$158 mil, sendo R$100,7 mil do Ministério da Saúde e R$ 57,3 mil da prefeitura de Campo Grande.

Local: UBSF Drª Eleonora Moura Quevedo – Rua Capibaribe, 101 – Vila Silvia Regina

10 horas

Inauguração da Central de Regulação do SAMU 192

A nova Central de Regulação marca o início de um novo período para o SAMU Regional Campo Grande. O SAMU passa a contar com nova Central Telefônica, moderna e multifuncional, que permite gravação de todos os chamados, além de produzir dados estatísticos confiáveis.

Local: Complexo Regulador – Avenida Afonso Pena, 3.547 – Centro

13h30

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena.

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: CEDEG/APAE – Rua Joana D’Arc, 1.450 – Santa Branca

14 horas

Assinatura do Termo de Cooperação Mútua entre a Prefeitura de Campo Grande e as Secretarias em Ações para Igualdade Racial

Um dos objetivos principais do presente termo é desenvolver com legitimidade e eficácia as ações afirmativas por meio do princípio da igualdade de forma coletiva e compartilhada, assim faz-se necessário o comprometimento de todos os Órgãos do poder Público Municipal e dos movimentos sociais, trabalhando de forma a garantir o direito de todos.

Local: Auditório da Esplanada dos Ferroviários – Avenida Calógeras com a Avenida Mato Grosso – Centro.

15 horas

Ordem de Serviço para ampliação da UBSF Bonança

A partir da ampliação, a unidade passará a contar com mais 207,84M², e 1 consultório odontológico com 3 cadeiras e escovódromo, 1 consultório indiferenciado, 1 consultório indiferenciado com banheiro, 1 sala de curativo (adequação), 1 sala de vacina (adequação), 1 sala de espera (adequação). Serão executados ainda a cobertura da entrada da unidade, depósito de materiais de limpeza e adequação de drenagem de água pluvial. A área construída atual é de 263,35m².

Local: UBSF Bonança – Rua Santo Inácio, 325 – Conjunto Bonança

