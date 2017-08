Programação de eventos para esta sexta-feira (18) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta sexta-feira (18) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

7h30

1º Simpósio: Campo Grande – Meio Ambiente e Cultura – Saberes e Sabores – Trajetórias do Pantanal para a Capital, Executivo e Legislativo Juntos – Pró Desenvolvimento Local

A intenção é levar para à comunidade local, estudantes, acadêmicos do curso de Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Nutrição e integrantes do Clube de Mães da região do Imbirussú, a valorização da cultura regional, integrando-a a questões ambientais e valorizando os sabores regionais.

Local: Centro de Educação Ambiental do Imbirussú – Avenida José Barbosa Rodrigues esquina com Avenida Amaro Castro Lima – Vila Popular

7h30

Ação em Saúde do Distrito Sanitário Leste

As unidades de saúde pertencentes ao Distrito Sanitário Leste – UBS Carlota, UBS Universitário, UBS Tiradentes, UBS Moreninha III, UBS Cidade Morena, UBSF Itamaracá, UBSF MAPE, UBS Três Barras – realizam uma grande ação envolvendo profissionais de saúde.

Serão realizadas orientações em saúde, realização de atividade física, avaliação de pressão arterial e glicemia capilar, avaliação do peso e altura, orientações e avaliação bucal, entre outros serviços.

Local: Praça do Preto Velho – Avenida Fábio Zahran

8 horas às 13 horas

Seminário Municipal de Patrimônio Cultural

O evento ocorre em alusão aos 118 aos da Capital sul-mato-grossense e pretende reunir e capacitar acadêmicos, arquitetos, gestores culturais, pesquisadores e demais interessados no assunto e também debater os conceitos, bem como a preservação e proteção do patrimônio cultural.

Local: Auditório Novoeste – Rua Rui Barbosa, 1.972

8 horas

Caminhada da Paz – Bairro Dom Antônio Barbosa

O principal objetivo da caminhada é sensibilizar a população, refletindo juntamente com ela a necessidade de se viver em paz dentro da comunidade e da família, nos lares e na própria sociedade, como forma de enfrentamento à violência nas suas diversas expressões.

Local: CRAS Rosa Adri – Rua Lúcia dos Santos, 460 – Bairro Dom Antônio Barbosa

14 horas

Assinatura do Decreto de Instituição do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas voltadas para População em Situação de Rua e do Termo de Cooperação (Parceria) para efetivação do Projeto Banho de Cidadania – PMCG/Segov/SUBDH/Águas Guariroba/Consórcio Guaicurus, UFMS

O comitê que terá a participação de representantes titulares e suplentes do Poder Público, Sociedade Civil e instituições que trabalham com a população em situação de rua. Terá o dever de acompanhar e monitorar as políticas públicas voltadas a essa população que estão em estado de vulnerabilidade social, colocando em prática a normativa que desde 2009 que regulamenta os comitês.

O projeto “Banho de Cidadania”, nascido de uma parceria entre Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, Coordenadoria de Proteção a População em Situação de Rua e Políticas Antidrogas, Consórcio Guaicurus e Águas Guariroba.

Implantará em Campo Grande uma iniciativa inovadora no Brasil. A adaptação de um ônibus equipado com chuveiros de água aquecida, vestiários, vaso sanitário, pia, além de fornecer “kits de Higiene” e atenderá diariamente a população em situação de rua proporcionando condições para a higiene pessoal básica e atendimento de equipe multiprofissional com informações sobre demais serviços ofertados pela rede municipal tendo isso como um primeiro passo do processo de reintegração social.

Local: Auditório da Esplanada dos Ferroviários – Avenida Calógeras com Avenida Mato Grosso

14 às 17 horas

Saúde Morena

Ação promovida por profissionais da UBSF Dr. Albino Coimbra, no bairro Santa Camélia, em parceria com voluntários, vai levar diversos serviços e atividades para a população, a partir das 13h30.

Estarão sendo oferecidos testes de glicemia e aferição de pressão arterial, orientação sobre promoção e prevenção em saúde, entre outros serviços. Serão distribuídas armações de óculos por meio de uma parceria com o Lions Clube.

Haverá atrações culturais com artistas da região e com o grupo de dança do CCI Vovó Ziza e para a criançada distribuição de cachorro quente, churros, refrigerante e pula-pula. As atividades são abertas a toda à população da região.

Local: UBSF Albino Filho – Rua Terlita Gonçalves, s.n. – Bairro Santa Carmélia

