Programação de eventos para esta sexta-feira (11) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta sexta-feira (11) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Ação de Saúde

A equipe de profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Portal Caiobá vai oferecer testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, coleta de exame preventivo (Papanicolau), palestra educativa de hipertensão, diabetes, saúde bucal, teste ergométrico, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional e física, além de uma apresentação cultural do médico da unidade, Paulo de Tarso.

Local: UBSF Portal Caiobá – Rua Ilha de Marajó, 4.040 – Portal Caiobá

8h30

Retomada das obras da UBSF do Jardim Oliveira

A obra conta com investimento de cerca de R$1,1 milhão, sendo R$400 mil do Ministério da Saúde e cerca de R$700 mil da Prefeitura de Campo Grande. A Unidade vai atender os moradores do bairro Oliveira II, União e Girassóis, contribuindo para desafogar a UBS do Buriti e UBS Caiçara.

Local: UBSF do Jardim Oliveira – Rua João Escobar, esquina com a Rua Orlandina Oliveira Lima – Jardim Oliveira

9h15

Vídeo Palestra: Escola Segura

Operação Escola Segura tem entre seus objetivos orientar pedestres a atravessarem com segurança e coibir a formação de fila-dupla nas escolas

Local: Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro – Rua Nova Iorque, 227 – Bairro Campo Novo

13 horas

Curso de Capacitação Profissional

Este é o início para o curso de capacitação para a décima turma de 120 jovens. Com este curso a Prefeitura, por meio da Subsecretaria da Juventude, já formou mil jovens.

Local: Faculdade Novoeste – Rua: Rui Barbosa, 1792

14 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música e humor.

Local: Escola Municipal João Nepomuceno – Rua Brigadeiro Tobias, 701 – Vila Taquarussu

16h às 23h

12ª Edição do Festival do Sobá

Essa tradicional festa mostra os aspectos gastronômicos da nossa cidade e da cultura japonesa. O Festival terá exposições gratuitas de Origami, Ikebana, Artefatos Japoneses e produtos da Parada Nerd. O visitante terá a oportunidade de conhecer os lugares mais belos e exuberantes da região centro-oeste com a experiência do uso dos óculos digitais em 360 graus.

Local: Feira Central – Rua 14 de Julho, 3.335 – Centro

17h às 24h

Circuito Gastronômico – 2017

Durante o Circuito, 21 estabelecimentos estarão oferecendo 37 pratos com descontos promocionais

Local: Corredor Gastronômico – Avenida Bom Pastor, 700 – Bairro Vilas Boas

