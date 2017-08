Programação de eventos para esta sexta (25) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta sexta-feira (25) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

7 horas

Recepção da Unidade da Família com Seresta Matinal

A Seresta Matinal da UBSF Dr. Sumie Ikeda Rodrigues – Serradinho será de muita animação, descontração e serviços de saúde. Além de um delicioso café da manhã e apresentações culturais, será oferecido a verificação da pressão arterial, glicemia capilar, antropometria e IMC (índice de massa corpórea), testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, teste de visão (Tabela de Snellen), orientação sobre hábitos saudáveis, coleta de material para o HPV em ambos os sexos com idade entre 16 e 23 anos e realização de exames preventivos Papanicolau.

Local: UBSF Dr. Sumie Ikeda Rodrigues – Rua Delmiro Gouveia, 427 – Vila Serradinho

8 horas

Ordem de Serviço para ampliação UBS Dr. Elias Nasser Neto – José Abrão

A assinatura da Ordem de Serviço para ampliação da UBSF Dr. Elias Nasser Neto – José Abrão, prevê a construção de 1 sala de atividades coletivas, almoxarifado, 1 consultório indiferenciado, 2 vestiários, varanda para espera, reforma da copa e criação da sala de Assistente Social e escovódromo. Estas obras somam 130m² aos 399m² já construídos. O valor total do investimento é de R$ 133.596,22, sendo R$ 82.746,22 de contrapartida da Prefeitura e R$ 50.850,00 do Ministério da Saúde, pelo Programa Requalifica UBS. Além da ampliação, toda a unidade será revitalizada.

Local: UBS José Abrão – Rua Antônio Lopes, 77 – Bairro José Abrão

14 horas

Inauguração de parquinhos confeccionados com pneus em parceria com a Agepen

A Secretária Municipal de Educação e Superintendência de Gestão das

Políticas Educacionais, por meio da Divisão de Esporte, Arte e Cultura, em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), com intuito de melhor servir a sociedade e minimizar o impacto ambiental, vem desenvolver o projeto ARTE COM PNEUS, qual tem como objetivo, dialogar com os profissionais envolvidos no pedagógico, mostrando como se trabalhar com pneus, obtendo um espaço de lazer para as crianças, cultivo de hortaliças, de flores e de diversos brinquedos para melhor atender a Educação Infantil através da reciclagem consciente.

Local: Ceinf Paulino Romeiro Paré – Rua Tabaúna, 48 – Bairro Novo Minas Gerais

