Programação de eventos para esta segunda-feira (28) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta segunda-feira (28) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 as 11 horas

Curso de Geração de Rendas – Oficinas de Artesanato

O Curso de artesanato foi realizado junto às mães dos alunos, que permanecem na instituição no período em que seus filhos recebem atendimento. Aproximadamente mães que receberão capacitação na confecção de Tapetes, que poderão gerar renda para as mesmas, bem como para a Instituição.

Local: Sociedade Educacional Juliano F. Varela – Avenida Noroeste, 6.513

8 horas

Seminário: A BNCC e a Educação Infantil, um Currículo Integrador para a Infância Campo-grandense e Lançamento do Documento Orientações Curriculares para a Educação Infantil – Jeitos de Cuidar e Educar.

O seminário que acontece no Centro de Formação da Semed tem o objetivo de discutir essas propostas, já que cada rede poderá incluir no documento, os conhecimentos regionais que consideram importantes na composição do currículo. Vale ressaltar que a BNCC determina o conteúdo, mas não a forma como ele deverá ser ensinado aos alunos. Esta será tarefa de cada rede

Local: Semed – Centro De Formação Lúdio Martins Coelho – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

9h30

Entrega da Reforma UBS Eng. Arthur Hokama – Dona Neta

A reforma da UBS Dona Neta faz parte do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS) que é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica. Por meio do programa, o Ministério da Saúde propõe uma estrutura física das unidades básicas de saúde – acolhedoras e dentro dos melhores padrões de qualidade – que facilite a mudança das práticas das equipes de Saúde.

Com a reforma, a unidade ganha um nova instalação Elétrica com tubulação (retirado todas as gambiarras) e Ar condicionado novos nos consultórios e recepção. O piso de vários ambientes foram trocados, a pintura refeita, esquadrias em alguns ambientes trocadas, além da revisão da parte hidráulica e do telhado com pintura. O valor de investimento na obra é de R$247mil provenientes do Ministério da Saúde.

Local: UBS Eng. Arthur Hokama – Dona Neta – Rua Corá, 100 – Bairro Guanandi

13h30

Lançamento da Escola Pública de Futebol de Anhanduí

Serão quatro turmas de 25 alunos cada, duas turmas de manhã – duas turmas à tarde, para crianças de 10 a 14 anos- meninos e meninas.

Local: Campo de Futebol – Rua Joaima com a Rua Luxemburgo – Distrito de Anhanduí

14 horas

Entrega de Unidades de dois abrigos para usuários de transporte coletivo

Entrega de dois pontos de ônibus cobertos e com calçadas. A Agetran, a pedido da comunidade, executou a sinalização no entorno da escola.

Local: Rua Joima com a Luxemburgo – Distrito de Anhanduí

17 horas

Formatura do Curso de Qualificação

Objetiva formação de políticas públicas que promova a melhoria da renda por meio de formação e qualificação, agregando valores e contribuindo no aumento da renda desse universo de mulheres que lutam e ousam empreender, é um desafio que nos propusemos a encarar.

Outrossim se faz articular com as demais políticas públicas e parceiros distintos, ações que favoreçam a igualdade e o respeito, na perspectiva da promoção e garantia do direito.

Local: Sebrae – Avenida Mato Grosso, 1.661 – Centro

