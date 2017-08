Programação de eventos para esta segunda-feira (14) de Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta segunda-feira (14) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

A intenção do projeto é facilitar o acesso das escolas aos locais de teatro, fazer uma democratização da cultura. Acredito que a proposta é muito importante para os alunos, pois mexe com a autoestima, com a confiança e capacidade de cada um. Já passamos por 52 cidades.

Local: Escola Municipal Abel Freire de Aragão

Rua Ana Luiza de Souza, 1.201 – Santa Branca

9 horas

Lançamento da Campanha: Abuso sexual no ônibus é crime

A Campanha consiste em divulgar nos terminais rodoviários, por meio de cartazes e nos veículos de transporte coletivo, os telefones dos serviços que devem ser acionados nas situações em que a mulher esteja sendo abusada. Está prevista, ainda, a formação continuada para os condutores dos coletivos e para os guardas civis municipais e policiais militares. Para tanto conta com a parceria da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social/SESDES, Consórcio Guaicurus, SEST e SENAT.

Local: Terminal de Transbordo Coletivo Bandeirantes

Avenida Bandeirantes – Vila Bandeirantes.

14 horas

Abertura do Programa: Maria da Penha vai à escola – Campanha Agosto Lilás

As palestras visam contribuir para que estudantes das unidades escolares do município tenham acesso às informações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, as possibilidades de atendimento, os canais de denúncia e, acima de tudo, promover ações de prevenção que possibilitem diminuição dos índices de violência.

Local: Centro de Formação Lúdio Martins Coelho

15 horas

Entrega dos Certificados de conclusão do Curso de Costura realizado em parceria com a Funsat

A certificação para os (as) 17 concluintes do curso de costura e Reparos realizados pelo Programa Qualificação Profissionais.

O curso é oferecido pela Fundação Social do Trabalho e executado com recursos próprios do município e contou com a parceria da Incubadora Mário Covas, que cedeu o local e o maquinário para a realização das atividades. O curso objetivo o qualificar os trabalhadores promovendo o acesso da população aos postos de emprego e ao mesmo tempo oferecendo às empresas profissionais qualificados, tornando nossa capital cada vez mais atrativa às iniciativas empreendedoras

O Programa de Qualificação Social Profissional da Funsat tem como principio básico elevar a qualidade de vida dos munícipes da capital, abrindo-lhes a oportunidade de geração de renda e inserção no mercado de trabalho, mediante o oferecimento gerais e específicos de uma ocupação profissional.

Local: Incubadora Municipal Mário Covas

Rua Leandro da Silva Salina, 655 – Bairro Mário Covas.

