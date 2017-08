Programação de eventos para esta segunda (21) do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga as agendas desta segunda (21) em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas

Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando no 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó. Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito.

Local: Escola Estadual Dona Consuelo Müller – Rua Equador, 70 – Jardim Jacy

9 horas

Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena

O Clube do Setinha é um projeto da Agetran que trabalha a educação no trânsito por meio de brincadeira e músicas. O Clube busca despertar nas crianças os conceitos de segurança e cidadania com uma linguagem apropriada para as crianças visando a educação sobre o trânsito. As crianças de hoje serão os motoristas ou pedestres de amanhã, é importante que aprendam, desde cedo, os conceitos do trânsito.

Local: Escola Municipal Padre José Valentim – Rua das Violetas, 538 – Jardim Jóquei Club

12h45

Inauguração do Ceinf Tijuca II

Participação do Ministro da Educação Mendonça Filho

A nova unidade escolar, ativada no dia 1º de agosto, vai atender as crianças que estavam em lista de espera para os Ceinfs Marco Antonio Santullo, no Jardim Batistão e Maria Cristina Ocáriz de Barros, também localizado no Tijuca II.

A obra, que foi retomada no início do primeiro semestre, estava interrompida desde 2012 e já contava com 84% do serviço concluído. No entanto, a gestão atual precisou trocar esquadrias, janelas e vidros, que foram danificados devido a ação de vândalos.

O valor total de investimento foi de R$ 2.488.793,01, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 1.166.411,11 de contrapartida da prefeitura.

São 1.211 metros quadrados de área construída e 150 novas vagas de Educação Infantil.

Local: Rua Cabo Verde, esquina com a Rua Mauricio Nassau – Tijuca II

13h30

Formação de Conselheiras e Conselheiros Regionais da Rede Vida

Com o objetivo de promover a sensibilização de conselheiras e conselheiros regionais a respeito dos direitos humanos e das políticas públicas para as mulheres, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher de Campo Grande – SEMU – e o Conselho Municipal de Direitos da Mulher – CMDM – realizam capacitação para 40 conselheiras e conselheiros regionais, membros da Rede Viva e servidores vinculados às atividades do Programa Comunidade Viva.

Serão discutidos temas como: relações sociais de gênero, violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, serviços oferecidos pela Casa da Mulher Brasileira e Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Campo Grande – MS.

Por meio dessa iniciativa, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher promove a aproximação e o diálogo com a comunidade, contribui para o enfrentamento à violência contra a mulher e constrói espaços de reflexão, visando à transformação das desigualdades de gênero e a construção de uma sociedade mais justa para mulheres e homens.

Local: Auditório da Semu – Rua 15 de Novembro, 1.373 – Centro

15 horas

Vídeo Palestra: Trânsito Seguro e Clube do Setinha: Pedestre e a Trilha Segura na Cidade Morena

Local: E. M. Padre José Valentim – Ruas das Violetas, 538 – Jardim Jóquei Club

